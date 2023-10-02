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公費流感疫苗開打！身上必帶「2物」　醫示警3重點：千萬別搞錯

▲今（2）日2023年公費流感疫苗施打首日，醫師曝光接種疫苗的3大重點，並提醒民眾要記得攜帶身分證及健保卡。（示意圖／shutterstock）
▲今（2）日2023年公費流感疫苗施打首日，醫師曝光接種疫苗的3大重點，並提醒民眾要記得攜帶身分證及健保卡。（示意圖／shutterstock）

記者賴禹妡／綜合報導

即將進入秋冬季節，流感及新冠肺炎疫情恐怕會再度上升，今（2）日2023年公費流感疫苗施打首日，醫師曝光接種疫苗的3大重點，分別為接種前健康狀態必須穩定、施打前要詢問清楚疫苗種類、施打疫苗後平時仍須配戴口罩及勤洗手防範，另外也提醒民眾要記得攜帶身分證及健保卡。 

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根據《聯合新聞網》報導，台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民指出，流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗雖然已經算是安全的疫苗，但民眾在接種疫苗前，仍要注意身體狀況，包含控制好血壓、血糖，一定要保持穩定的健康狀態，不能出現感冒、發燒等症狀。 

另外，黃立民也表示，這次新冠疫苗、流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗陸續接種，有區分對象、年齡層及不同階段施打，相關規定與施打條件相當複雜，建議民眾在施打之前先詢問清楚，才不會發生打錯疫苗的意外。 

▲黃立民醫師建議民眾在施打之前詢問清楚，才不會發生打錯疫苗的意外。（示意圖／Shutterstock）
▲黃立民醫師建議民眾在施打之前先詢問清楚，才不會發生打錯疫苗的意外。（示意圖／Shutterstock）
基層醫療協會理事長林應然則透露，中秋連假之後，緊接著就是雙十連假，各地出遊人潮眾多，會增加新冠、流感等病毒感染機會，預計未來兩週會造成流感疫情上升，再加上今年「免疫負債」，秋冬季會出現一波疫情大流行。 

林應然提醒，施打疫苗無法完全避免感染，因此平時仍須配戴口罩、勤洗手來防範病毒，一有不適症狀就要迅速就醫。除此之外，無論是施打哪一種疫苗，一定要記得攜帶身分證及健保卡等相關證明文件出門，例如孕婦健康手冊、兒童健康手冊、嬰兒出生證明等。 

今年公費流感疫苗為四價疫苗，北市共採購73萬1290劑，接種對象分2階段實施：第一階段自今起，優先開放「醫事及衛生防疫相關人員」、「65歲以上長者」、「安養、養護、長期照顧(服務)等機構受照顧者及其所屬工作人員」、「6個月以上至國小入學前幼兒」、「孕婦」、「具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者」、「6個月內嬰兒之父母」、「幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）」、「國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生等」及「禽畜相關及動物防疫人員」等10類人員接種。至於第2階段，將自今年11月1日起，開放50至64歲無高風險慢性病成人接種。 

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