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連假狂吃狂喝脹氣！靠1招快速減緩不適　醫示警「這狀況」快就醫

▲中秋連假狂吃狂喝脹氣，醫師教1招快速減緩不適，並注意若出現這些狀況需就醫。（示意圖／取自pexels）
▲中秋連假狂吃狂喝脹氣，醫師教1招快速減緩不適，並注意若出現這些狀況需就醫。（示意圖／取自pexels）

NOWnews／綜合報導

中秋節剛過，一堆人猛吃烤肉狂哈拉又喝酒，某些暴食族可能會出現脹氣問題。醫師說，脹氣原因其實很多，最常見還是飲食習慣不良，但若不時發生，仍要考慮可能有其他疾病，甚至是腫瘤，建議持續3天未改善即需就醫。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初說，腸胃中的氣體有兩大來源，包括從嘴巴吞下的氣體，和食物經消化產生的氣體，只要腸胃中的氣體增加，卻沒有藉著打嗝由口排出，或藉由放屁由肛門排出，便會造成脹氣。

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針對哪些人容易脹氣，康本初表示，吃太多或進食急又快，或常邊吃東西邊說話，或比較容易緊張，因為常吞口水，也會嚥下比較多的空氣。而常喝可樂、汽水等碳酸飲品，或常用吸管喝飲料，或愛嚼食口香糖，也會讓較多氣體進入體內。

▲「手搖杯飲料」吸管該怎插？知情人揭3優勢。（示意圖／達志影像／美聯社）
▲常喝可樂、汽水，或是常用吸管喝飲料都容易脹氣。（示意圖／達志影像／美聯社）
此外，便秘會讓食物殘渣在腸胃中停留較久，也容易造成脹氣，而乳糖不耐症因缺乏消化乳糖的乳糖酶，無法消化牛奶中乳糖，所以喝牛奶常引起腸胃不適、脹氣、糊便、甚至腹瀉。

另有某些疾病，包括腸躁症、急性腸胃炎、消化性潰瘍、膽囊疾病等腸胃疾病，甚至是腫瘤，有時也會造成脹氣，尤以腸躁症最常出現脹氣症狀。

若覺得脹氣很不舒服，可找適當場所先平躺下來，然後將雙腿膝蓋向上拉至胸部，將有助排氣，進而減緩脹氣症狀。

康本初指出，由於脹氣原因不少，甚至有可能是疾病引起，因此當脹氣持續3天以上，或伴隨嚴重腹部疼痛、腹瀉、黑便、血便等情形，建議趕快去看腸胃科。

▲6月6日將迎來節氣「芒種」，這時節室外氣溫炎熱，空氣中濕度重濁，除了皮膚疾病外，飲食也將直接影響腸胃道健康。（圖／記者陳明中攝）
▲當脹氣持續3天以上，或伴隨嚴重腹部疼痛、腹瀉、黑便、血便，建議快掛腸胃科。（圖／記者陳明中攝）
🟡脹氣注意事項
📍最常見原因是飲食習慣差，應避免暴飲暴食，宜細嚼慢嚥，且少交談。

📍 若情緒緊張，注意會否過度吞嚥口水。

📍盡量減少油炸食物、高脂肪食物。

📍餐後散步，溫和運動有助消化。

📍 脹氣不舒服時，可試著平躺，並將兩腿膝蓋向上拉至胸部，有助排氣。

📍若反覆發生脹氣，最好就醫查明原因。

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