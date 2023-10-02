連假狂吃狂喝脹氣！靠1招快速減緩不適　醫示警「這狀況」快就醫

書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初說，腸胃中的氣體有兩大來源，包括從嘴巴吞下的氣體，和食物經消化產生的氣體，只要腸胃中的氣體增加，卻沒有藉著打嗝由口排出，或藉由放屁由肛門排出，便會造成脹氣。
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此外，便秘會讓食物殘渣在腸胃中停留較久，也容易造成脹氣，而乳糖不耐症因缺乏消化乳糖的乳糖酶，無法消化牛奶中乳糖，所以喝牛奶常引起腸胃不適、脹氣、糊便、甚至腹瀉。
另有某些疾病，包括腸躁症、急性腸胃炎、消化性潰瘍、膽囊疾病等腸胃疾病，甚至是腫瘤，有時也會造成脹氣，尤以腸躁症最常出現脹氣症狀。
若覺得脹氣很不舒服，可找適當場所先平躺下來，然後將雙腿膝蓋向上拉至胸部，將有助排氣，進而減緩脹氣症狀。
康本初指出，由於脹氣原因不少，甚至有可能是疾病引起，因此當脹氣持續3天以上，或伴隨嚴重腹部疼痛、腹瀉、黑便、血便等情形，建議趕快去看腸胃科。
🟡脹氣注意事項
📍最常見原因是飲食習慣差，應避免暴飲暴食，宜細嚼慢嚥，且少交談。
📍 若情緒緊張，注意會否過度吞嚥口水。
📍盡量減少油炸食物、高脂肪食物。
📍餐後散步，溫和運動有助消化。
📍 脹氣不舒服時，可試著平躺，並將兩腿膝蓋向上拉至胸部，有助排氣。
📍若反覆發生脹氣，最好就醫查明原因。