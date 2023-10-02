杭州亞運／中國田徑女神吳艷妮道歉了！坦言自己搶跑向這1人道歉

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此次杭州亞運賽前她奪牌呼聲高，但她卻在100公尺跨欄因過於緊張搶先起跑，這也是她繼今年亞錦賽後，第二次起跑烏龍。獲得「紅黑牌」被取消資格的她露出失落表情，並向觀眾鞠躬敬禮，再與中國隊友林雨薇握手、擁抱。而一旁的印度Yarraji也跟著搶跑，原本同樣被判失格，但她以被「吳艷妮干擾」為由申訴成功。
賽後吳艷妮在接受中國媒體訪問時指稱她是受到隔壁選手的動作影響，導致她錯誤判斷沒有撐住，才會提前起跑，但許多中國網友對於她的說法並不買單，認為在轉播畫面中明顯是她先啟動偷跑，支持、反對方在網路春槍舌戰。吳艷妮本人也在深夜透過微博發文致歉，坦言起跑技術有瑕疵，表示尊重裁判組的最終判決，並向受她影響的印度選手Yarraji道歉。
以下為吳艷妮道歉全文：
非常抱歉，我因為搶跑最終被取消了成績，辜負了所有人的期待，讓大家失望了！在此，我向所有支持我的朋友們表達深深的歉意，也向今晚比賽的同組選手表示歉意，對大家說一聲，對不起！我尊重裁判組的最終決定，尊重規則和比賽，也向完賽的隊友和對手們表示祝賀。當然更要祝賀雨薇，為中國隊贏得金牌！
賽後我的教練已經與我進行了初步的覆盤，我的起跑技術需要改進，我的心態需要重新調整，我實在是太想拼下這場比賽了，甚至對身邊的印度選手亞拉吉出現了誤判，真的很對不起她。是我自己背上了沈重的包袱，最終被壓垮了。但我不會認輸，體育教會我的，就是在哪里跌倒就在哪里爬起來，接受失敗，正視失敗，重新再來！
感謝杭州，感謝所有為亞運會辛勤付出的工作人員和志願者們，你們辛苦了！感謝到場的觀眾，大家的加油我都聽到了，我會繼續努力下去！謝謝大家！
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