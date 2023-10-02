差0.01秒當兵！亞運韓國滑輪溜冰終點前提早慶祝　遭台灣逆轉奪金

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據南韓《兵役法》規定，只要韓國國民在奧運會奪牌或是在亞運上奪得金牌，都能減免一年半至兩年的兵役，而此次首度成為正式項目的電競賽事中，包含《英雄聯盟》的Faker、《快打旋風5》金管禹等選手，都因為奪金而獲得免役資格。
不過在今（2）日登場的男子速度輪滑場地賽3000公尺接力賽決賽，卻出現了「兵役慘劇」，中華隊代表趙祖政、黃玉霖、陳彥成等選手，最終以4分05秒692成績奪得金牌，而韓國則以4分05秒702成績「銀恨」。
然而這0.01秒的差距是如何產生的？其實在本場賽事中，韓國在最後階段是第一名領先者，但是該國最後一位選手鄭喆元，在還沒完全抵達終點時，就做出了慶祝動作，而一旁的中華隊選手黃玉霖則是盡力衝刺，更在終點線前伸長左腳，搶先一步壓線，逆轉獲得金牌。
原本韓國滑輪溜冰代表隊，都已經拿著國旗準備慶祝並接受採訪，但沒想到看到正式成績出爐後，臉色立刻大變，賽後直接經過採訪區，未接受媒體訪問，失落離開賽事現場。
不少韓國網友看完這場驚天逆轉後，也紛紛氣憤表示：「恭喜，去軍隊裡慶祝吧」、「這故事告訴我們不到最後一刻別鬆懈」、「真的是血淋淋的教訓啊」。
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