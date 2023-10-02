新北公務計程車標案折扣轉嫁司機　綠議員控市府包庇業者獲利

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卓冠廷指出，從2019年公務計程車費用決標的567萬元，到2020上升至917萬，之後更是逐年調升，到今年執行金額上限已到1170萬元，增加了200多萬元，但計程車資從2015年的起跳價70元，一直到今年4月1日才調漲為85元；質疑市府連年調漲計程車預算並不合理，且計程車司機也沒有因為市府大幅度增加叫車預算而受惠，而中間少掉的額度，是得標業者攜手嗎？從計程車司機受不了被一再剝削，憤而蒐證揭發看來，很明顯就是有「貓膩」、有問題。
新北市議員山田摩衣說到，從車隊運將提供的影片中可以看到，司機持載送從板橋載送新北市家防中心公務員到台北市的車資公務簽單到車隊辦公室請款，應收到的600元車資卻只剩下510元，還要司機自己算八五折的費用來報帳，痛批業者一開始就用提供給市府的八五折去跟司機結算，甚至到今年已經改為九五的折扣，業者仍扣司機15％的費用，業者等於從市府和司機兩邊都賺錢，今年合約期滿計算，市府可享受到1239萬元的計程車里程，只須付款1,170萬元，但被剝削的司機們卻短少185萬元車資可拿，而業者卻可以「空手套白狼」，大賺117萬元。
新北市議員陳乃瑜指出，計程車司機不但要被車隊扣掉15％車資外，還要自行將簽單送去指定地點請款，來回的油錢又造成司機額外負擔；若是司機拒絕接公務簽單還會被公司發公告恐嚇將會被停機造成沒收入，只好硬著頭皮接，但司機認業者為已經跟他們收取月租費3000元，若是接公務簽單還要再被扣錢，非常不公平。
陳乃瑜說到，對於計程車司機向市府投訴反映，秘書處卻都是以「有了解、有處理」，甚至不斷幫違法的業者說話，說業者跟運將之間另有合約，無視自己標案就帶頭違法，更溫位業者車隊登記在台北市，就把稽查的責任推給台北市政府，彷彿一點責任都沒有，呼籲侯友宜不要再欺騙市民朋友、不要再欺壓第一線基層勞工、不要再把新北市政府放空擺爛，放生新北市民。
對此，新北市政府秘書處事務科長盧淑如強調，該案契均已載明得標廠商不可將折扣金額轉嫁到勞工身上，若廠商將折扣部份車資轉嫁，由計程車司機自行吸收的話，可檢具相關資料向當地地方政府計程車主管機關提出申訴；另針對8月17日司機致電反映，但司機沒有具名也未提供相關佐證資料，已同步請新北市政府交通局積極處理、同步查處，確保司機權益