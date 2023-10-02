被馬文君點名涉尹清楓命案　郭璽提告加重誹謗外加不自殺聲明

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全案起因9月28日，我國首艘國造潛艦「海鯤號」首度亮相、下水，國造潛艦小組召集人黃曙光在內部簡報中爆料，他在訂定潛艦國造政策時不接受關說，但「有一位立委一直在搞」。接著，郭璽點名，這人就是國民黨南投縣立委馬文君，還酸她是把資料送到國外的賣國賊。
對此，馬文君於29日在臉書指控「中華民國海軍史上最大案，陳水扁前總統揚言『動搖國本』都要辦的尹清楓案，郭璽就是涉案人之一。他在尹清楓喪命前一晚，溜進海軍總部武獲室竊取軍購資料，還裝錄音機偷錄尹清楓談話，要把資料轉賣給涂太太賺外快，案發後一度被以殺人罪偵辦」等內容，之後，馬文君向南投地檢署控告郭璽涉嫌加重誹謗。
郭璽認為，尹清楓命案他早已不起訴，但馬文君卻還散布他涉及尹清楓命案、影射他具有特權涉弊得以自由進出海軍司令部，但又沒有提供什麼有利的事證，認定馬文君涉嫌加重誹謗。
郭璽表示，國人要警戒小心，國內確實有一幫子人在扯後腿，最好不要建設國防，不要建潛艦、不要買無人飛機、不要戰鬥機，難道說要他們長驅直入佔領我們台灣嗎？他站出來跟馬文君對抗是一個保護國家的理念，為了兒子，希望兒子在台灣生展、發展，不希望像現在的中國，天天在恐懼中生活，他喜歡這種民主制度。
郭璽強調，馬文君妳是不是有把拿到的潛艦國防機密資料送到國外的國安單位，有沒有這件事？馬文君至今沒有回答。