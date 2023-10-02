傑尼斯改名SMILE-UP.！總計478人被性侵 東山紀之：一定補償
日本「傑尼斯事務所」社長東山紀之今（2）日跟「V6」井之原快彥、顧問木目田裕等人召開記者會，宣布公司確定改名為「SMILE-UP.」，名字10月17日正式啟用。雖然公司解體，但前社長藤島茱莉景子仍握有100％股份，只是她不會干涉經營；井之原快彥也確定接任副社長職位，「SMILE-UP.」也為了未來營運，特別設立CCO（首席文化官）職位，由山田將之出任，一同對478位受害者進行補償。
記者陳雅蘭／綜合報導
「傑尼斯事務所」被侵犯的受害者總計有478位，其中325位要求賠償，相關賠償事宜從11月開始實施，公司也會找心理專家協助。此外，「傑尼斯事務所」也在官網釋出長信，除了致歉，同時公開未來營運的相關政策和規範。
公司雖然確定改名，藤島茱莉景子仍持有100％股份，但她不會干涉營運，因為東山紀之認為，藤島茱莉景子的存在「就是導致內部出問題的最大原因」。他們也在9月30日起設立CCO職位，由山田將之負責擔綱，他將會定期檢討、改正社內流程。
※【NOWnews 今日新聞
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