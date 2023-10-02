亞運專訪／金牌好甜！輕艇賴冠傑打敗一票高手奪金　神速250公尺

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比賽前1000公尺，賴冠傑的位置都處於中、後段，在第5名左又排迴，直到最後500公尺他才衝到第3。賴冠傑說，「前面的確有點心急，但還是保持冷靜，保持自己的節奏。最後250公尺靠意志力衝，已經完全不管對手的位置，就放手一搏，進到終點後也不知道已拿下金牌。」
其實賴冠傑過去是短距離選手，從250公尺起家，最好的成績是世界盃波蘭站輕艇競速男子C1 500公尺冠軍。但因為亞、奧運沒有此項目，所以才改練長距離，花了5年的時間轉型，受到很多的挫折和自我懷疑，如今才熬出頭。
賴冠傑說，「剛轉戰1000公尺項目都會在最後氣力放盡，成績並不理想，所以本次亞運才特別調整配速，把體力留在最後衝刺。」
其實賴冠傑國中時是田徑選手，專攻鉛球和鐵餅，但後來遇到啟蒙教練才轉戰輕艇，一練就是十幾年，但也數度有放棄的念頭。
輕艇競速在台灣並不盛行，資源也不多，苦練多年沒有國際賽成績的賴冠傑，多次想轉換跑道，找一份穩定的工作，「過程很艱辛，也常迷失方向，所幸在家人、教練和女友的鼓勵下，才堅持下去。」
26歲的賴冠傑與女友交往5年，兩人感情甜蜜，也是賴冠傑努力的最大動力。賴冠傑說，「其實一開始女友不太諒解，她不是運動員，也不知道我為何花那麼多時間在訓練，但她仍選擇信任我、支持我，給我很多鼓勵和包容。」
賴冠傑女友本次也愛相隨來杭州，見證歷史性的一刻。賴冠傑說，「我們很常兩三個月才見一次面，也沒有太多時間陪她，內心很不捨，所以我會把最好的東西都給她；而這面得來不易的金牌，也要與女友分享，她也是功臣之一。」
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