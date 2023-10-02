中德高級別財金對話　德國宣布繼續支持亞投行

我是廣告 請繼續往下閱讀
政治新聞網Politico.eu報導，林德納在與何立峰會後表示，德國會繼續支持設於北京的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，簡稱亞投行）。
加拿大財長方慧蘭（Chrystia Freeland）今年6月以亞投行離任的加拿大籍主管指控銀行已被中共主宰為由，凍結加國財政部與亞投行間的關係並展開調查。亞投行方面否認相關指控。
據雙方會後發布的聯合聲明，林德納指出柏林會與北京繼續就亞投行強化合作。
聲明中說：「雙方將加強在亞投行（AIIB）架構下的協調和全方位合作，共同支持亞投行按國際標準實現可持續、穩健運營，並融入國際架構，以更好地支持成員實現可持續發展。」
亞投行是由中國提倡、亞太各國政府發起並於2016年開業的一個區域多邊開發機構，中國是最大股東，巴西、俄羅斯、德、法等歐洲與美洲國家也都是創始會員。亞投行主要業務是以融資方式援助亞太國家從事交通、電信、能源、農業與城市發展等基礎建設，已成為僅次於世界銀行（WB）的世界第2大多邊開發銀行。
雙方在聯合聲明裡承諾反對貿易保護主義，促進開放型世界經濟和以世貿組織為核心、以規則為基礎、非歧視、公平、開放、包容、公正、可持續和透明的多邊貿易體制。
Politico.eu指出，這趟法蘭克福行是何立峰今年3月接替劉鶴出任副總理後的首次訪歐行；國務院主責財金事務的副總理是國家主席頭號經濟顧問，與劉鶴相同，何立峰也長年獲習近平信任。
林德納另在社群媒體寫道：「這還是頭一回，我們與來自重要金融機構和私人公司代表間建立起一個金融界圓桌會議。雙方都決心要擴大市場準入機會，維持開放以確保公平的競爭條件。」
德、中這場財金對話適逢歐盟擬對中國電動車啟動反補貼調查之際。
有別於法國在歐盟內力主對中國電動車啟動調查，德國車企因在中國的汽車市場占比遠高於法國，對反補貼調查紛持反對立場，因為中方若對歐盟的調查展開報復，德國車企受的傷會比其他歐洲車企更重。
雖然這次雙方聯合聲明裡沒提及電動車議題，但北京同意在兩國間簽署有關保險監管諒解備忘錄一事「積極溝通」，被認為是德國拿到的好處。德國保險業巨頭希望能與美國公司角逐中國市場。
作為回報，柏林方面同意兩國主管部門就豁免在德中資銀行分行子行化監管要求的必要條件開展對話。中方表示願鼓勵至少一家總部設在中國的銀行到德國（法蘭克福）開設子行作為歐洲總部。
雙方並宣布明年在北京聯合主辦中德財政合作對話論壇，對40年來兩國財政合作歷程與成效檢討回顧。（譯者：陳亦偉）1121002