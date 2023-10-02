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用LINE可以租車了！結盟裕隆合推「LINE GO」　註冊送700元乘車券

▲LINE今（2）日宣布與裕隆集團聯手推出「LINE GO」全新服務，即日起原LINE TAXI官方帳號將直接改版升級為LINE GO官方帳號。（圖／記者張志浩攝）
▲LINE今（2）日宣布與裕隆集團聯手推出「LINE GO」全新服務，即日起原LINE TAXI官方帳號將直接改版升級為LINE GO官方帳號。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩/綜合報導

LINE今（2）日宣布與裕隆集團聯手推出「LINE GO」一站式整合交通移動服務，即日起原LINE TAXI官方帳號將直接改版升級為LINE GO官方帳號，LINE GO上線首發的三大服務包含：LINE TAXI叫車服務再升級」全新租車服務「自遊租」，與「機場接送服務」；同時官方也祭出包括LINE POINTS、乘車券、租車券等好禮提供給用戶。

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官方表示，LINE GO將多元服務導入數位科技平台，透過一站式數位整合體驗，打造智慧生活的移動生態系，上線首日主要發布三大服務。

🟡LINE TAXI叫車服務再升級

📍新增多元車的服務車種：今（2）日將再上線三款車種，包括更符合商務需求的「豪華多元車」、多人團體出遊更方便的「6人座多元車」及讓身障人士出門安心又舒適的「無障礙多元車」。加上近期剛推出的「寵物友善車」，與提供嬰兒座椅讓行程更安全的「寶寶安心車」，符合更多不同的叫車需求。

📍推出業界首創「AI 語音叫車」以 LINE CLOVA Chatbot 作為服務基礎，整合語音叫車功能，並借助微軟Azure OpenAI的AI 模型進行語料訓練，提高系統辨識需求的準確度並縮短服務導入時程。同步也透過微軟 STT（語音轉文字）及 TTS（文字轉語音）技術，搭配 LINE Call Plus 語音服務，實現語音叫車的便利生活。

📍綠能永續：「星選科技車」提供電動車駕駛更好的收入，增加進入計程車市場的動機，未來會透過導入裕隆集團資源等方式，持續提升整體車隊的電動車服務比例。

▲LINE GO上線首發的三大服務包含「LINE TAXI叫車服務再升級」、全新租車服務「自遊租」，與「機場接送服務」。（圖／記者張志浩攝）
▲LINE GO上線首發的三大服務包含「LINE TAXI叫車服務再升級」、全新租車服務「自遊租」，與「機場接送服務」。（圖／記者張志浩攝）
🟡全新租車服務「自遊租」

📍24小時聰明租還：只要一支手機使用LINE GO官方帳號就能夠一鍵租車，可原地租還、甲地租乙地還（超過600個據點）、或至雙北超過100個特約停車場。

📍AI審核：加入LINE GO官方帳號完成註冊，透過AI技術最快可20秒通過駕照審核，即可預約LINE GO共享車，使用手機智慧取車、解鎖，並串聯線上支付。

📍車況透明：車輛資訊全揭露，包括內外車況，以及清潔消毒的狀況。

📍多元車款：提供「多品牌（國產車、進口車）、多車型（七人座、油電車）」用車選擇，未來更計畫導入ESG節能概念服務、引進電動車，持續落實永續發展目標。

▲只要一支手機使用LINE GO官方帳號就能夠一鍵租車，可原地租還、甲地租乙地還，或至雙北超過100個特約停車場。（圖／記者張志浩攝）
▲只要一支手機使用LINE GO官方帳號就能夠一鍵租車，可原地租還、甲地租乙地還，或至雙北超過100個特約停車場。（圖／記者張志浩攝）
🟡機場接送服務

📍服務範圍擴大：過去機場接送服務以雙北機場為主，採行預約制，現在「預約接機」服務範圍，將擴展至台中清泉崗機場，與高雄小港機場，預計於11月上旬上線。此外，更將優先於桃園國際機場，推出「即時接機」，照顧臨時的接機需求。

📍服務車種增加：接送機的車輛方面，LINE GO機場接送有經濟實惠的國產車，也適合接送貴賓的高級商務車，或是便利全家同行的六人座車。 未來將善用開放平台的優勢，增加更多豪華車款，現已經可以透過LINE GO機場接送服務來預約。

▲LINE GO新服務堆出，官方期盼透過一站式數位整合體驗，打造智慧生活的移動生態系。（圖／記者張志浩攝）
▲LINE GO新服務堆出，官方期盼透過一站式數位整合體驗，打造智慧生活的移動生態系。（圖／記者張志浩攝）
為了迎接LINE GO全新上線，官方也祭出3大好禮：

📍用戶完成註冊後即可獲得總價值800元優惠券禮包，內含LINE GO自遊租100元租車券、LINE TAXI 700元乘車券。

📍於2023年10月2日至2023年10月31日內，每完成一次租車，即可獲得LINE GO自遊租租車券乙張，還有機會拿LINE POINTS 10000點、樂園門票等好禮。

📍於2023年10月2日至2023年11月3日期間參加活動，快速測出性格專屬台味小吃，找出轉運旅遊命定地，即可獲得 LINE TAXI 60元乘車券，LINE GO自遊租100元租車券，註冊加碼再抽價值超過3000元的「LINE GO 都行包」。

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