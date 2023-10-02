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名家論壇》謝佩蓁／《有生之年》：寫給中年人的情書

▲左起吳慷仁、謝展榮、林哲熹、方志友、鄭元暢、楊貴媚、喜翔主演的《有生之年》以高家的故事為核心。（圖／TVBS）
▲左起吳慷仁、謝展榮、林哲熹、方志友、鄭元暢、楊貴媚、喜翔主演的《有生之年》以高家的故事為核心。（圖／TVBS）

文／謝佩蓁

台劇《有生之年》開播以來在Netflix蟬聯數週台灣區排行榜冠軍，更打敗真人版《航海王》，可見劇迷的喜愛度之高。由於近年來台灣的夯劇多以懸疑、社會議題類型為主，這部以家庭議題為主的輕喜劇，格外引人入勝。然而該劇之所以引起觀眾關注，不在於本劇由多少重量級偶像與實力派演員合力演出，而是隱藏在歡笑背後所要講述的人生課題，或多或少都曾在每個人的生命軌跡中駐足過。特別是該片對中年人的處境有很多深層的刻畫．因此，若說本部片是一部對中年人的真情告白，一點也不為過。

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本劇由吳慷仁所飾演的高家大兒子高嘉岳離家十多年後，突然在41歲時無預警返家，搞得家裡人仰馬翻作為故事的起點。他的出現並沒有為家人帶來喜悅，反倒引來大家對他多年不聞不問的沉痛反擊。不是指責他沒責任感，41歲才返家啃老，不然就是看不慣他吊兒啷噹地面對家中的大小事。但從高嘉岳的角度看來，這段他缺席的日子，家人其實也沒過得比較光彩，大家都有滿腹苦衷。高嘉岳原以為生無可戀，卻在返家後感受到存在的意義，這就是本劇的看點之所在。

以下有雷，請斟酌閱讀

1、以「中年危機」為起始的生命探索

無論男女，步入40彷彿進入了人生意義的拷問，特別是對男人來說，事業好壞成了人生成敗的關鍵。高嘉岳41歲時原本在小琉球經營的餐廳，因為經營不善倒閉；交往多年的女友懷上別人的孩子，還要他把餐廳頂讓給她的劈腿對象。承受不了連番的打擊與羞辱，高嘉岳決定一死了之。

「在外面那麼多年了，累了，想家了，想說回來看看你們。」這是高嘉岳自殺前唯一想做的，只不過這一見，讓他的自殺計畫一再拖延。

▲來自單親家庭的吳慷仁（右）在《有生之年》投射家庭想像。（圖／TVBS）
▲來自單親家庭的吳慷仁（右）在《有生之年》投射家庭想像。（圖／TVBS）
多年未見的家人，再次見面仍然吵吵鬧鬧。鄭元暢飾演的大弟高嘉揚即使有了自己的家庭，仍每天疲於奔命地當家裡的桶箍；林哲熹飾演的小弟高嘉凱的人生究竟要什麼，似乎沒什麼人在乎，但這個沒人在乎的小弟，一直犧牲自己留在家中陪伴父母打理早餐店。年邁的父母因為無法將就於有名無實的婚姻現況，不時爭吵、鬧離婚，希望找到人生第二春。姪子高承佑則因樂團死黨不堪校園霸凌自殺，就此抑鬱寡歡，只能靠著音樂宣洩不滿。

高嘉岳用近乎旁觀者的視角，看著家中成員所面臨的人生課題。每個人身上都有著為何存在、為何而活的大哉問，活著似乎只是為了解決當下不斷重複的老問題，然而這些懸而未解的困境，逐漸侵蝕每個人的生存鬥志。這個家，需要的只是改變的勇氣，然而改變談何容易？這似乎也是所有歷經中年危機的人們，每天不斷自問自答的問題。


2、愛是活著的動力

劇中每個主人翁，儘管有著不同的人生困境，但他們為自己提出的解方，似乎都與愛脫離不了關係。高嘉岳儘管活得不耐煩，仍想在死前好好談一場戀愛，他遇見高中初戀女友雅欣，往事歷歷在目，讓他為這場美麗的邂逅，下了這樣的註解：「我們以為的失去，往往只是一段去蕪存菁的過程。」

高嘉岳的父母在長年的柴米油鹽生活中，過著相互遷就的日子。高爸面對索然無味的生活，唯一的生活調劑就是去找筋骨整療護士，也因而譜出無法見容於世人的婚外情；高媽面對丈夫的精神出軌，嚥不下這口氣，對家庭以及早餐店事業產生倦怠。在一場里民旅遊中認識一位儒雅熟男，讓她在充滿怨懟的生活中獲得滋養，也開始反省自己為何要如此遷就地活著。

▲《有生之年》喜翔在劇中與「老婆」楊貴媚吵翻天。（圖／八大提供）
▲《有生之年》喜翔在劇中與「老婆」楊貴媚吵翻天。（圖／八大提供）
而向來為家中處理各種難題的次子高嘉揚，之所以如此孝順父母。起因於他對於身為養子的自卑心態，長期藉由服侍養父母，來得到認可與信任，成為自己人生的價值與意義，為此，他放棄了最愛的音樂，也不願意與生母相認。然而這樣的執念、不願放手，反而成了他的生命枷鎖，對親情的渴求，也許才是他活著的動力。


3、家的意義在於彼此救贖

返家的高嘉岳，以自己獨特的魯蛇哲理、活得不耐煩的視角，開導家中成員，為他們點出人生困境的癥結點。他鼓勵嘉揚試著放下父母，「看你未來自己想做些什麼就去做啊。」也鼓勵嘉凱不要畏懼未知，「有時候你覺得困難，都是自己在嚇自己。」鼓勵他去找自己的人生目標。他也勸母親放下家庭，過自己的人生，不該將就背叛的婚姻。

這個家，彷彿是個能彼此救贖的生態系統，嘉岳在解救家人的同時，也被自己的家人救贖，而這個解救他的人就是高家的下一代高承佑。時常對於無法挽救死黨的生命而內疚不已的他，無意間發現大伯居然有自殺的念頭，自然不願意再見到另一個悲劇發生。他用盡各種方法，想要讓嘉岳感受到活著的喜悅。例如他想用自己的音樂，讓嘉岳感受到生命的熱情與悸動。

▲《有生之年》鄭元暢飾演追求完美的孝子二弟高嘉揚。（圖／TVBS）
▲《有生之年》鄭元暢飾演追求完美的孝子二弟高嘉揚。（圖／TVBS）
承佑說：「有時候感覺到了，就會想要緊緊的抓住他，才不會活到最後，在你死掉之前，什麼都不記得而留下遺憾。」高嘉岳明白姪子隱晦地想說什麼，但真正讓他感動的不是這個孩子說了什麼，而是瞬間感受到被愛的悸動。還有什麼比孩子最真誠的愛，還要令人動容呢？

「家還在，只是我們長大了！」這是本劇一開頭沒多久，就從高嘉岳的口中破題。表面上是在說家庭的課題，其實也是在探討生命的意義。本劇的劇情架構簡單，略顯鬆散，有時情感鋪陳過於冗長，是台劇常有的問題之一。不過無論是生活化的台詞與演員精湛的演出與口條，都可以讓觀眾感受到即使平淡無奇的生活細節，也可以感受到滿滿的情感，這不僅考驗著演員的功力，也是導演堆疊情感的功力十分扎實，才能讓觀影的感受非常自然流暢。能在近年以懸疑劇為主流的市場中脫穎而出，真的有其過人之處，更是步入中年的觀眾，不得不看的一部好戲。


●作者：謝佩蓁／影評人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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