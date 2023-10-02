喊話侯友宜別迴避　綠營：是否力挺國民黨的「馬文君們」

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張志豪指出，這也讓原本2001年就獲得美國同意出售的柴電潛艦，遲至2008年還無法成案，細數過去國民黨阻擋台灣軍購案，從2001年開始就有阻撓紀錄，更造成日後台灣多次向美國提出購買潛艦，都未能獲得回應。若當時購買成功，台灣在2013年就能建立潛艦部隊，富比世指出台灣靠8艘潛艦就能滅了陸奪島艦隊，更不會讓台灣的潛艦成軍計畫，延後至少12年以上。
張志豪指出，近幾年政府持續強化自主國防量能，但當台灣面對中共軍機、軍艦繞台威脅時，國民黨的阻礙卻總不缺席，近2年擋了上百億元，從飛彈到採購軍機凍結名單總有國民黨立委帶頭做亂，以立委行使職權之名阻撓國防發展進度，從賴士葆提案刪減海軍武器2億元、楊瓊瓔、萬美玲對左營軍港改建刪除10億元、凍結50億元。
張志豪指出，以潛艦國造為例，2021年國民黨立委呂玉玲、江啟臣、溫玉霞、馬文君曾提案凍結潛艦預算70億元，馬文君早在2019年將所編列潛艦國造的75.1億元預算，誇張的提出全數刪除，到後面2022年的30億元預算也凍結，後續更持續對潛艦國造預算提案凍結，令人不禁想問是否別有用心？
發言人林楚茵表示，時間回推到2004到2006年國親兩黨過半的立法院，高達69次把軍購預算阻擋在委員會之外，連實質討論的機會都沒有，若沒有當年的馬文君阻擋，也許台灣的國防就不會被恐嚇，台灣的軍備無法跟中國對抗，直到蔡英文執政下才能在國防預算補強，但來到下次2024年選舉，究竟侯友宜代表中華民國總統參選人的立場站在哪一方，「心向中華民國，還是中華人民共和國？」
林楚茵指出，國民黨立委擋了潛艦國造的50億元預算，凍結預算是有比例原則的，但潛艦國造的預算卻全數減列，這已經不是監督，而是完全無法做事。
為此五問馬文君，有沒有不簽「保密協定」？機密文件不能對外轉述，有沒有把資料偷抄出去？抄了什麼？究竟抄給誰？為什麼？有拿什麼好處？有沒有把相關資料交給外國單位？此外，請問馬文君是什麼身分可以這樣做？立委權限只能審預算，不能干預國防採購的廠商跟名目，馬文君甚至上中國的電視節目說潛艦是「海底棺材」，當國軍弟兄聽到自詡為國防立委的馬文君口出此言，一方面滅自我威風，還漲他人志氣。
林楚茵指出，國民黨始終阻礙國家進步，不只擋國防軍事，更擋前瞻。2017年國民黨為了阻擋前瞻，跳桌子、丟水球、撒麵粉，用盡手段大鬧立院，為了政黨惡鬥，不顧蒼生百姓生命財產，也不讓地方有提升生活品質與競爭力的機會，這已經超越立委的職權；諷刺的是，前瞻預算通過後，國民黨縣市長紛紛還肯定中央政府政策，甚至還拿來當自己的政績。
林楚茵強調，面對國民黨的馬文君們，被多方質疑，將潛艦國造的機密資料交付外國，甚至遭指出有國民黨立委在潛艦機密會議上拒簽保密協議，席間又不斷傳遞訊息等多項指控，至今都還未說清楚講明白，請馬文君說清楚，也請侯友宜不要迴避，立刻表態。