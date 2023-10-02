新北市萬面旗海慶雙十 國慶日升旗送2000份活力蔬果包
為了迎接即將到來的雙十國慶日，新北市政府陸續於市區重要道路、境內及聯外橋樑插掛超過萬面以上國旗，讓民眾感受濃濃的國慶氛圍。10月10日國慶日上午8時並於新北市市民廣場舉辦國慶升旗典禮，7時開始免費發送2000份活力蔬果包給參與民眾，歡迎民眾踴躍參加。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府民政局長林耀長表示，今年國慶升旗典禮主場在新北市市民廣場，特製長18公尺、寬12公尺大國旗，由中和區退伍憲兵協會120位弟兄護旗，展現磅礡氣勢，同時邀請林口國中熱舞社、緬甸歸僑協會擺夷舞表演活力開場，還有穀保家商棒球隊領唱國歌；現場並發送3000份手搖國旗及國旗貼紙套組，讓民眾可以一起揮舞國旗，歡迎市民朋友發揮創意，以各種國旗元素妝扮參加慶典，共同祝福國家生日快樂。
新北市政府民政局指出，因新北市幅員遼闊，各區也同步舉行升旗，方便市民就近參與，各公所並結合活動、表演、發放限量宣導品等，邀請民眾熱血參與，如萬里區安排1.2公里健走活動，蘆洲區由原住民團體領唱國歌、汐止區邀弗莎巴西打擊樂團表演等；另外新莊區發放陶瓷碗、石碇區發折疊傘、石門區提供不鏽鋼餐盒及農特產品，雙溪區、汐止區則分別提供復古茄芷袋、運動毛巾等好禮，三重、永和等9區也提供活力蔬果包，各種限量好禮不但吸睛更富有代表意義，值得索取與收藏。
新北市政府民政局表示，市府也鼓勵民眾於住家一樓或社區大樓懸掛國旗，展現愛國心，像是五股區貿商社區每年國慶期間，社區中庭、大樓周邊國旗飄揚，住戶也自發性在住家門前插掛國旗，齊展愛國熱忱。