不滿中華民國不見了！馬英九宣布不出席國慶　怒轟：國名何時改了

被點名是「藍白合最大變數」　金溥聰駁斥：從來都沒有反對

▲侯辦執行長金溥聰強調，藍白合是國民黨主席朱立倫在談，自己「沒有反對藍白合」。（圖／資料照）
▲侯辦執行長金溥聰強調，藍白合是國民黨主席朱立倫在談，自己「沒有反對藍白合」。（圖／資料照）

記者林怡昕／台北報導

有媒體報導，侯辦執行長金溥聰「是整合最大變數」，因為他運作中廣董事長趙少康帶風向，不斷放話侯不當副的，不過，兩人稍早皆駁斥此說法。金溥聰今（2）日表示，現在藍白合是國民黨主席朱立倫在談，且侯辦跟國民黨中央的步伐一致，更強調他「沒有反對藍白合」。

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今天有媒體披露，金溥聰是整合最大變數，內容還強調，是金溥聰放話說「侯友宜不當副的」，但因為侯友宜的態度早已放軟，讓金溥聰的勢力在團隊裡被邊緣化，所以運作趙少康出來放話，說侯只能當正的。

對此，趙少康今天邀請金溥聰在中廣節目連線訪問，金溥聰解釋，當初說挺著胸膛打下去這種說法，是在7月25日接受訪問的時候，因為當時侯的選情非常艱困，不是不談整合，而是應該先努力拉高侯的民調，整合才不會被人家嫌棄，「你如果立場不堅定的話，這個路你怎麼走下去，不能夠硬要給你貼上標籤」。

金溥聰今天強調，他並不反對藍白合，至於藍白整合的溝通？金溥聰說，現在藍白整合是朱立倫在談的，侯辦都是順著黨中央，雙方步伐一致，他上午也與朱立倫通過電話，對於相關傳聞他都會駁斥。

針對侯辦與柯文哲是否有溝通管道？金溥聰回應，這種事他們不會公開談，因為很多事在適當時機會水到渠成，但刻意把他打成反對，他就要駁斥，這是子虛烏有的事。

金溥聰說，朱立倫一直講堆疊善意，是貿易談判常用字眼，就像堆積木一樣墊起基礎，「看黨中央或侯辦用什麼方式把雙方善意疊到最高，好好坐下談如何解決問題」，他認為，現在雙方不用有情緒動作或言語，這樣才是堆疊善意。

侯競辦發言人黃子哲也發布新聞稿回應，金溥聰從未運作請趙少康幫忙放話，強調「這完全是子虛烏有的指控」，也傷害趙少康的名譽，因此鄭重呼籲有心人士應該立即停止這種見縫插針、挑撥離間的伎倆。

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