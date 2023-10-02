被點名是「藍白合最大變數」　金溥聰駁斥：從來都沒有反對

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對此，趙少康今天邀請金溥聰在中廣節目連線訪問，金溥聰解釋，當初說挺著胸膛打下去這種說法，是在7月25日接受訪問的時候，因為當時侯的選情非常艱困，不是不談整合，而是應該先努力拉高侯的民調，整合才不會被人家嫌棄，「你如果立場不堅定的話，這個路你怎麼走下去，不能夠硬要給你貼上標籤」。
金溥聰今天強調，他並不反對藍白合，至於藍白整合的溝通？金溥聰說，現在藍白整合是朱立倫在談的，侯辦都是順著黨中央，雙方步伐一致，他上午也與朱立倫通過電話，對於相關傳聞他都會駁斥。
針對侯辦與柯文哲是否有溝通管道？金溥聰回應，這種事他們不會公開談，因為很多事在適當時機會水到渠成，但刻意把他打成反對，他就要駁斥，這是子虛烏有的事。
金溥聰說，朱立倫一直講堆疊善意，是貿易談判常用字眼，就像堆積木一樣墊起基礎，「看黨中央或侯辦用什麼方式把雙方善意疊到最高，好好坐下談如何解決問題」，他認為，現在雙方不用有情緒動作或言語，這樣才是堆疊善意。
侯競辦發言人黃子哲也發布新聞稿回應，金溥聰從未運作請趙少康幫忙放話，強調「這完全是子虛烏有的指控」，也傷害趙少康的名譽，因此鄭重呼籲有心人士應該立即停止這種見縫插針、挑撥離間的伎倆。