泰男神Bright撇家暴勾「男友」Win放閃4000台粉　朝聖101吃這一味

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他們在台上各自演唱多首經典歌曲，除了有帥氣外型，歌唱實力也擄獲台下粉絲。Bright和Win還讓粉絲重溫2人初次合作就爆紅的成名代表作《因為我們天生一對》，各自演唱電視劇原聲帶中的人氣單曲；接著是雙人合唱，默契十足的表現引得粉絲叫破喉嚨，現場氛圍滿滿粉紅泡泡。他們感性和粉絲分享，《因為我們天生一對》對他們的意義，溫馨的交流讓粉絲感動不已，有粉絲直到演出結束還依依不捨，甚至激動落淚。
其實上回Bright和Win在2月隨「泰國F4」來台開見面會，並非是美好的回憶，當時在機場有許多歌迷守候，但他們臨時走快速通道，讓粉絲撲空。聯訪時又讓媒體等了1個多小時，當4帥到現場時，Bright竟一邊咬餅乾一邊拍照，接著是回答問題環節，除了Win，其他人回覆大多都相當空洞，但其中最讓人驚訝，絕對是風靡亞洲的男神偶像Bright是如此工作態度。
而那時候他們所屬經紀公司GMM TV有發表聲明解釋，是因工作人員與Bright溝通有誤。因上次事件，讓人期待這回他們二度訪台的狀況，不過《SIDE BY SIDE》演唱會並未開放媒體採訪，他們抵台、回泰都相當低調。從整晚的演出，還是可見Bright和Win對海外粉絲的用心，為照顧粉絲全程使用英語互動。
人紅是非多，Bright其實在前陣子又陷入醜聞風暴，被影射爆料從事「3人運動」，甚至吸毒到口吐白沫，另外更被批「他工作遲到，眼睛超紅，連公司前輩都很不喜歡他。」不僅如此，爆料者還稱他不但家暴女友，連媽媽和阿姨也都打。之後，他個人經紀公司「cloud9」發出澄清聲明，表示網上流傳內容是均為虛假，是惡意誹謗，已取證調查這些虛假訊息來源，特別強調誹謗事件將提告到案件結束，全程不接受和解。
自從Bright自立門戶後，粉絲們都擔心他和「男友」Win無法再次合體，好不容易盼到雙人演唱會，但台北站結束後也代表演出將進入尾聲，只剩下最後一站，分屬於不同公司的Bright和Win是否能再合體則是未知數。