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泰男神Bright撇家暴勾「男友」Win放閃4000台粉　朝聖101吃這一味

▲泰男神Bright（左）撇家暴風波，勾「男友」Win來台開唱吸引4000名粉絲，會後去朝聖台北101和吃火鍋。（圖／iMe TW提供）
▲泰男神Bright（左）撇家暴風波，勾「男友」Win來台開唱吸引4000名粉絲，會後去朝聖台北101和吃火鍋。（圖／iMe TW提供）

記者蔡依庭／綜合報導

泰BL劇《因為我們天生一對》男神CP Bright和Win繼今年2月隨泰版《流星花園》「F4」訪台後，中秋假期再度到台灣，於桃園舉辦《SIDE BY SIDE》演唱會，是本次巡演倒數第2站，現場吸引至少4000名粉絲朝聖。「泰國道明寺」Bright前陣子爆出多人運動、吸毒、家暴等，但他正面回應撇清傳聞，幾乎沒影響到他的超高人氣，依舊擁有眾多粉絲愛戴，光是IG追蹤數就有1856萬人，而他完成演出任務後，造訪台北101和體驗台灣火鍋。

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▲Bright自彈自唱，展現才華。（圖／iMe TW提供）
▲Bright自彈自唱，展現才華。（圖／iMe TW提供）
Bright宣布不和原公司GMM TV續約、決定自立門戶後，和Ｗin合體首次的雙人演唱會，2個小時演出內容十分豐富。他們不僅從泰國請樂隊到台現場演奏，還有找舞者老師們熱舞加持，從各個環節的精心安排，可以看出Bright和Win對巡演的重視。

▲Bright風靡亞洲，是許多粉絲心中的白馬王子。（圖／iMe TW提供）
▲Bright風靡亞洲，是許多粉絲心中的白馬王子。（圖／iMe TW提供）
他們在台上各自演唱多首經典歌曲，除了有帥氣外型，歌唱實力也擄獲台下粉絲。Bright和Win還讓粉絲重溫2人初次合作就爆紅的成名代表作《因為我們天生一對》，各自演唱電視劇原聲帶中的人氣單曲；接著是雙人合唱，默契十足的表現引得粉絲叫破喉嚨，現場氛圍滿滿粉紅泡泡。他們感性和粉絲分享，《因為我們天生一對》對他們的意義，溫馨的交流讓粉絲感動不已，有粉絲直到演出結束還依依不捨，甚至激動落淚。

▲Win能唱又會彈，還露會說簡單中文。（圖／iMe TW提供）
▲Win能唱又會彈，還會說簡單中文。（圖／iMe TW提供）
其實上回Bright和Win在2月隨「泰國F4」來台開見面會，並非是美好的回憶，當時在機場有許多歌迷守候，但他們臨時走快速通道，讓粉絲撲空。聯訪時又讓媒體等了1個多小時，當4帥到現場時，Bright竟一邊咬餅乾一邊拍照，接著是回答問題環節，除了Win，其他人回覆大多都相當空洞，但其中最讓人驚訝，絕對是風靡亞洲的男神偶像Bright是如此工作態度。

▲Bright造訪台北101。（圖／翻攝Bright IG）
▲Bright造訪台北101。（圖／翻攝Bright IG）
而那時候他們所屬經紀公司GMM TV有發表聲明解釋，是因工作人員與Bright溝通有誤。因上次事件，讓人期待這回他們二度訪台的狀況，不過《SIDE BY SIDE》演唱會並未開放媒體採訪，他們抵台、回泰都相當低調。從整晚的演出，還是可見Bright和Win對海外粉絲的用心，為照顧粉絲全程使用英語互動。

▲Bright嘗鮮台灣火鍋。（圖／翻攝Bright IG）
▲Bright嘗鮮台灣火鍋。（圖／翻攝Bright IG）
人紅是非多，Bright其實在前陣子又陷入醜聞風暴，被影射爆料從事「3人運動」，甚至吸毒到口吐白沫，另外更被批「他工作遲到，眼睛超紅，連公司前輩都很不喜歡他。」不僅如此，爆料者還稱他不但家暴女友，連媽媽和阿姨也都打。之後，他個人經紀公司「cloud9」發出澄清聲明，表示網上流傳內容是均為虛假，是惡意誹謗，已取證調查這些虛假訊息來源，特別強調誹謗事件將提告到案件結束，全程不接受和解。

▲Bright（左）和Win演出吸引4000位粉絲。（圖／iMe TW提供）
▲Bright（左）和Win演出吸引4000位粉絲。（圖／iMe TW提供）
自從Bright自立門戶後，粉絲們都擔心他和「男友」Win無法再次合體，好不容易盼到雙人演唱會，但台北站結束後也代表演出將進入尾聲，只剩下最後一站，分屬於不同公司的Bright和Win是否能再合體則是未知數。

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