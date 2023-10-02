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孕產死亡率創新高！　醫病「孕產安全」齊努力

▲孕產死亡率創新高！　醫病「孕產安全」齊努力
▲孕產死亡率創新高！　醫病「孕產安全」齊努力

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】依據2018年衛生福利部的公告內容，台灣孕產婦死亡率已達到12.2人/每10萬人，為歷年新高，若能適時地給予產後大出血緊急處置與治療，便能減少家庭的傷痛及負擔。高雄醫學大學附設中和紀念醫院日前進行首場「病人安全週」宣誓活動以及為期一週的響應活動，秉持病人安全優先，鼓勵孕產婦、新手爸媽、家屬與醫療人員，主動提出病安的顧慮，一同為「孕產安全」努力。

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就醫遇顧慮應勇敢說出　孕產安全、你我共守

高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元表示，病人安全週是全球性的活動，今年國內主題為「孕產安全.你我共守」，近年WHO亦推廣「孕產兒安全」，針對妊娠、分娩和產後期間發生的潛在風險，進行辨識、預防及因應措施，同時強調孕產婦及其家屬參與的重要性；提升醫療品質與病人安全，一直是高醫相當重視的課題之一，高醫身為醫學中心及大學醫院，以病人為中心，提醒院內同仁，如發現病安顧慮，尤其是進行中的醫療處置可能危及病人時，更要主動通報、解決問題。

產後大出血原因多　影片宣導衛教觀念

高雄醫學大學附設中和紀念醫院婦產部主任龍震宇表示，產後大出血是指產後24小時內出血量大於1,000cc，產後大出血是婦產部醫師最大課題，常見原因有子宮收縮不量、胎盤滯留、產道裂傷、先天性疾病或高危險妊娠等，高醫婦產部特地製作了影片分享與宣導有關產後大出血的注意事項，包含醫護端如何處理產後大出血與民眾在產前與產中的評估、產後的照護等。

確實定期產檢　提升孕產安全、降低生產事故

高醫婦產部產科兼醫品病安管理中心主任，同時也是台灣周產期醫學會理事長詹德富教授提醒，孕產婦要確實定期產檢、注意胎兒胎動、心跳及記錄自己血糖的變化，過早或過晚生產都會影響媽媽和寶寶健康，只要身體有不對勁，可諮詢產科醫師，一起來提升孕產安全，降低生產事故發生。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59360

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