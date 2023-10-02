▲孕產死亡率創新高！　醫病「孕產安全」齊努力

我是廣告 請繼續往下閱讀
就醫遇顧慮應勇敢說出 孕產安全、你我共守高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元表示，病人安全週是全球性的活動，今年國內主題為「孕產安全.你我共守」，近年WHO亦推廣「孕產兒安全」，針對妊娠、分娩和產後期間發生的潛在風險，進行辨識、預防及因應措施，同時強調孕產婦及其家屬參與的重要性；提升醫療品質與病人安全，一直是高醫相當重視的課題之一，高醫身為醫學中心及大學醫院，以病人為中心，提醒院內同仁，如發現病安顧慮，尤其是進行中的醫療處置可能危及病人時，更要主動通報、解決問題。
產後大出血原因多 影片宣導衛教觀念高雄醫學大學附設中和紀念醫院婦產部主任龍震宇表示，產後大出血是指產後24小時內出血量大於1,000cc，產後大出血是婦產部醫師最大課題，常見原因有子宮收縮不量、胎盤滯留、產道裂傷、先天性疾病或高危險妊娠等，高醫婦產部特地製作了影片分享與宣導有關產後大出血的注意事項，包含醫護端如何處理產後大出血與民眾在產前與產中的評估、產後的照護等。
確實定期產檢 提升孕產安全、降低生產事故高醫婦產部產科兼醫品病安管理中心主任，同時也是台灣周產期醫學會理事長詹德富教授提醒，孕產婦要確實定期產檢、注意胎兒胎動、心跳及記錄自己血糖的變化，過早或過晚生產都會影響媽媽和寶寶健康，只要身體有不對勁，可諮詢產科醫師，一起來提升孕產安全，降低生產事故發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59360
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw