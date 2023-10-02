傑尼斯變SMILE-UP！記者爆衝發問快打起來 井之原快彥：大家冷靜
日本「傑尼斯事務所」今（2）日宣布10月17日起改名為「SMILE-UP.」，V6岡田准一也宣布離開公司，他的戰友兼任副社長的井之原快彥對此表示：「我們的關係不會變，但他是否會跟新公司（SMILE-UP.）簽約，是他的自由，之後去向也將由他本人對外發表。」此外，記者會上媒體爭相搶答，一一被司儀擋下，井之原快彥見狀出聲：「請大家冷靜！」場面一度混亂。
記者陳雅蘭／綜合報導
記者會尚未開始，岡田准一就傳出11月要離開傑尼斯；會上井之原快彥被問到此題，他表示：「我們剛剛有聯絡上，我們的關係也不會變，但他是否會跟新公司（SMILE-UP.）簽約，是他的自由，之後去向也將由他本人對外發表。」社長東山紀之也補充道：「他跟不跟新公司簽約，是他的自由。」
「傑尼斯事務所」成立61年來，於9月7日首度召開記者會，當時媒體發言相當踴躍，記者會便從下午1點開到5點12分，時長總計252分鐘，創下紀錄；今天為了控管時間，官方已宣布表定3點結束，而且限制發問名額，一家媒體限問一題、不能追問，仍有記者爆衝提問被司儀制止：「沒有要你發言！」井之原快彥就頻頻表示：「請大家冷靜！」之後再度發生記者被擋，井之原快彥制止司儀「你等一下」，甚至嘟嘴裝可愛求饒媒體，但也同意讓記者問完問題。
逗趣的是，因為記者發言太熱烈，司儀因此錯亂，點名舉手的媒體說：「我已經記不清大家的臉.....你應該是第一次發問吧？」
此外，井之原快彥除了接任「SMILE-UP.」的副社長，他也表示不會卸下藝人身分，確定會一邊跑活動、一邊跟著東山紀之帶領公司。