12星座一周運勢／巨蟹、摩羯座壓力山大　獅子座迎來「意外桃花」

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本周運勢重點，工作、日常。
這周壓力雖大但處處有資源，所以你們可以不用太擔心，工作上是事情很多的一周。
🟡金牛座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周會出現你的目標物，但是要主動一點喔！工作上有想離職、換跑道、跳槽的都有機會；感情上有喜歡的類型出現。
🟡雙子座
本周運勢重點 ，日常。
這周運勢不是太好，有處處受限的感覺，感情上有你想要的類型出現。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，日常。
這周的你們比較辛苦一點，也是屬於壓力大的一群，工作上很多事情需要你親自處理。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、日常。
這周有你夢寐以求的東西出現，是你們從來沒接觸過的類型。工作上有個夢幻的機會，是別的領域來的；感情上有意想不到的桃花。
🟡處女座
本周運勢重點，工作、日常。
這周的你有點被埋沒，有機會就再試一次吧！工作上有離職、自立門戶的可能。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作、日常。
這周工作上有可以換跑道的機會，可以試試看，工作上有沒接觸過的類型。
🟡天蠍座
本周運勢重點，日常。
這周運勢轉換，是下一個階段的開始。工作上有新的氣氛，可以稍稍感受一下；感情上是在進入下一個感情運勢前的階段。
🟡射手座
本周運勢重點，工作、日常。
這周身邊的環境不好，需要跳脫出來。工作上有獨立的機會；感情上有失戀的可能。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作、日常。
這周有進入未知領域的可能，另外你們也是壓力大的族群，工作上有機會跳到另一個領域中。
🟡水瓶座
本周運勢重點，日常。
這周好運到尾聲，有一種好運被收起來的感覺，但塞翁失馬焉知非福。工作上運勢堵塞；感情上狀態有點冷清。
🟡雙魚座
本周運勢重點，日常。
這周有點倒楣，可能發生在工作上、生活裡，要有點心理準備喔，工作上容易卡住。
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