屏東鐵道文化祭7日開幕　園區兩天免費入場

2023年屏東鐵道文化祭將於10月7日在潮州鐵道園區盛大開幕，連續兩天免費入場。這項活動將持續至11月26日，串聯屏東鐵道沿線的6個鄉鎮市，舉辦超過60場鐵道文化活動，誠摯邀請大家在國慶連假期間，蒞臨屏東，感受迷人的鐵道風情。
記者莊全成／屏東報導
首屆鐵道文化祭的年度主題是「爭氣時代 × 移動風景」，開幕活動將於10月7日和8日兩天，在下午2點至8點半之間於潮州鐵道園區舉行。7日晚上5點半，將舉行盛大的開幕儀式，特別邀請了金曲獎台語歌王許富凱與屏東聯合管樂團合作演出，演唱多首與鐵道相關的歌曲，為音樂愛好者帶來豐富的音樂饗宴。
而第二天的活動也相當精彩，將首次在戶外播映廣受歡迎的紀錄片《南方・寂寞鐵道》，並邀請導演蕭菊貞現身分享，還有台灣民謠大師陳明章特別獻唱鐵道組曲，包括主題曲《南方・寂寞火車》以及其他精彩創作。此外，還有彩繪列車行駛潮州站至潮州鐵園道園區的活動，憑專列票根可獲得活動限定印花手拿包，以及特製的「鐵道便當」，包含屏東當地美食材料，每日限量販售200個。
在開幕的兩天中，鐵道園區全天免費入場，並且還有60家在地特色品牌參與的市集，以及各種街頭表演，讓遊客們度過一個充滿活力的鐵道盛宴。其中結合了屏東鐵道沿線6個鄉鎮市的文化活動，包括「藍皮列車」、「鐵道走讀」、「鐵道講座」、「南方，寂寞鐵道」巡迴播映、「藝術宅急便」、「潮庄小旅行」等，透過不同主題的鐵道文化活動，詠唱屏東鐵道歷史，並展現了鐵道沿線多元族群文化。