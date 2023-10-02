鴻海科技日將登場 推新EV秀AI與低軌衛星、2大策略長策略分享
鴻海科技日今年10月18日登場，今（2）日主視覺、流程曝光，仿佛電流的線條覆蓋全台各城市，也預告這次對外展示的將包括智慧EV、智慧製造以及智慧城市。據了解，董事長劉揚偉將親自出席主持外，還有集團EV、半導體兩大策略長關潤（Seki）、蔣尚義料將就未來策略進行分享。
記者許家禎／台北報導
鴻海科技日今年將於10月18日在南港展覽館2館登場，外界好奇今年有沒有亮點？劉揚偉之前曾透露，鴻海科技日今年是第四年，累積很多經驗，這次會把過去在EV上做過的東西一次展出，也會把過去在系統上，如電池、電機、電控的成果跟大家分享，也有智慧城市相關整合的展覽，同時大家會看到跟AI相關的垂直整合展示。
據了解，今年鴻海科技日將以三大平台作為對外展示主軸：智慧EV、智慧製造以及智慧城市；同時，集團「3＋3」新事業，包括AI、半導體、數位健康、低軌衛星等，也會有一系列的對外應用展示。屆時，除了新款EV的推出外，董事長劉揚偉將親自出席主持，還有集團EV、半導體兩大策略長關潤（Seki）、蔣尚義料將就未來策略進行分享。
由於過去鴻海科技日上，創辦人郭台銘都會現身，讓人好奇今年要參與總統大選的他還會出席嗎？為此，劉揚偉之前表示，因為創辦人現在身份不一樣，算是準備參選，所以今年不會參加科技日。他也強調，集團對政治保持中立，因此集團不會參與相關政治活動。