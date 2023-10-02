特企／禮客秋季購物節 時尚公益活動　接續登場

公益與愛攜手串連，在管家婆科技暨禮客集團創辦人翁素蕙總裁帶領下，積極參與公益活動，連續9年發起「內科千人捐血活動」，今年禮客公益捐血活動祭出「捐250cc就送禮客1,000元購物金」，捐500cc 除了送「禮客1,000元購物金外，加碼再贈500元漾客餐券」活動號召雲科技服務股份有限公司、雷文虎克生物技術股份有限公司、大學光學科技股份有限公司、和泰興業股份有限公司(DAIKIN大金空調）、世界華人工商婦女企管協會等各大企業及禮客會員「熱血同框」，今年共有162人在禮客挽袖捐出252袋熱血，響應參與公益美好。
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時尚領域，於禮客內湖1館5F國際展演廳舉辦台北網紅節舉辦直播派對，推出百位網紅直播派對，特別邀請前衛時尚達人周筱筑Judy Chou參與，串聯禮客HAMA Boutique 、MASSIMO GALLERIA…等歐洲時尚精品選物店ecco 、native 各樣休閒鞋單品、SST&C、PPFM、JUN男裝，牛仔服飾Lee、女裝Dressy、蔡佳瑾、MOSS CLUB，台灣設計師品牌UUIN、Wangliling …等百大品牌共襄盛舉，以高CP值單品現場展示服裝配件，深化商場與顧客連結互動。
台北好時尚RUNWAY走秀派對禮客董事長時尚CEO溫筱鴻特別為37位素人模特兒精選台灣服裝設計師服裝造型，指導T台走秀美儀台步，透過整體造型妝髮，讓消費者在禮客內湖1館5F國際展演廳獻出個人T台處女秀，讓顧客找到自己穿搭風格定位，滿足一站式購物需求。
秋季購物節期間，禮客百大品牌也均推出高CP值秋冬單品，各專櫃也以秋冬流行的棕、米、藍綠等「中性色彩」帶入商品色調，展現甜美可人、氣質優雅、簡約率性等mix&match風格穿搭，即日起~10/9禮客更加碼推出單筆6,000送300元APP電子抵用券，是您採購最佳時機。
立秋後天氣轉涼、進入海鮮盛產季節，禮客內湖2館6F漾客日式料理，也推出「山珍海味蝦蟹宴」，更推出10月份、11月份壽星專屬優惠，凡當月份生日壽星到漾客日式料理用餐，年齡幾歲就送幾隻蝦(用餐當天請壽星出示身分證以供核對，最最多招待60支，同桌用餐者每人需低消600元可享此優惠) ，讓您享用爆量海鮮的滿足感、大啖海味旬食的美味料理。