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他們都愛金庸！郭台銘自比郭靖為國為民　賴清德常引神雕俠侶台詞

▲鴻海創辦人郭台銘日前自比郭靖，稱「俠之大者，為國為民」。（圖／郭台銘辦公室提供）
▲鴻海創辦人郭台銘日前自比郭靖，稱「俠之大者，為國為民」。（圖／郭台銘辦公室提供）

記者林怡昕／台北報導

政治人物經常引經據典，用台詞、意境來評論政治現況，其中，作家「金庸」的武俠小說最常被拿來引用，例如近日鴻海創辦人郭台銘被問及藍白合議題時，就自比《射鵰英雄傳》中的郭靖，稱「俠之大者，為國為民」，其實，民進黨總統參選人賴清德也是金庸迷，不只一次引用小說中的台詞回應時事，《NOWnews今日新聞》盤點過去曾經引用金庸武俠小說的政治人物。

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郭台銘

郭台銘近日積極展開連署作業，被媒體問及有關「藍白合」議題時，郭台銘以金庸小說比喻回應，「華山論劍」雖然精彩，但他還是比較喜歡《射鵰英雄傳》裡面的一句話，「俠之大者，為國為民」。該話就出自於《射鵰英雄傳》，用來形容郭靖死守襄陽城幾十年的核心人格。

賴清德

賴清德是「金庸迷」這事在政壇已不是秘密，他曾在訪談中也提到，期許自己進入社會之後，能像金庸武俠小說的周伯通，「能夠兩手同時做不同事情，而且可以做得很好」，為國家社會有所貢獻；且在2019內閣總辭時，還特別引用《神鵰俠侶》中，主角楊過對張君寶說的，「今番良晤，豪興不淺，他日江湖相逢，再當杯酒言歡，咱們就此別過」，感性向大家告別。

不僅如此，當年面臨台大校長遴選案風波，賴清德就曾呼籲，當時的校長當選人管中閔應出面說清楚，管隨即在臉書貼出《倚天屠龍記》中「九陽真經」回應，「他強由他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江」。賴清德隔天隨即以「九陽真經」的另一段，「他自狠來他自惡，我自一口真氣足。」回應管中閔，面對媒體追問，賴仍笑稱，「九陽真經只能意會，不能言傳。」

韓國瑜

前高雄市長韓國瑜曾在受訪時，自比《笑傲江湖》的男主角令狐沖，因為他跟令狐沖一樣都愛喝酒、愛交朋友。

馬英九

前總統馬英九曾自比是《射鵰英雄傳》裡面的「郭靖」，因為欣賞郭靖的為人憨厚，一路走來始終如一，甚至一夫當關死守襄陽城。他也曾說，郭靖剛毅木訥，堅持理想的性格特質的確與自己有幾分相似。

柯文哲

當時高虹安代表民眾黨競選新竹市長大位，時任台北市長柯文哲談話時，就曾大力稱讚高虹安資質好，又受到上天眷顧，甚至稱讚高虹安像是《射鵰英雄傳》中的女主角和《神鵰俠侶》中的重要角色「黃蓉」，自己和郭台銘則像是「黃藥師、洪七公」一般，2人武功同時灌在高虹安身上，這是上天眷顧。

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