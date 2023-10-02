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「豆府飲食集團」加工廠牛小排過期！103箱查封銷毀　食藥署開罰

▲「豆府飲食集團」加工廠經食藥署查核，存放過期的食材原料。（示意圖／記者葉盛耀攝）
▲「豆府飲食集團」加工廠經食藥署查核，存放過期的食材原料。（示意圖／記者葉盛耀攝）

記者林莞茜／綜合報導

衛福部食藥署與地方衛生局聯合稽查罐頭食品工廠，今（2）日公布「112年罐頭食品工廠稽查專案」結果，本次查核48家罐頭食品工廠、抽查108件罐頭產品標示及抽驗77件罐頭產品或農作物類原料，其中2家業者未設置衛生管理人員、2家業者GHP經限期改正後仍不符規定、1家業者HACCP經限期改正後仍不符規定、2家業者查獲貯存逾期食品原料，總計裁處48萬元整。

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根據食藥署查核資料，存放過期原料2家業者，其中一家為新北市「安廚食品股份有限公司」，其為「豆府餐飲集團」的加工廠，而過期原料是由為「御軒食品有限公司」存放，只是租用安廚食品股份有限公司的冷凍倉儲空間，因被稽查到有效期限為2023年2月17日的「美國帶骨牛小排」仍在倉儲內，衛生局現場查封了103箱，並依法裁處6萬元整罰鍰，後續也將要求提交銷毀計畫，並在衛生局監督下銷毀；另一家存放過期原物料業者，則為桃園市「逢興生物科技股份有限公司中壢廠」，同樣遭罰6萬元。

食藥署表示，罐頭食品工廠應落實執行衛生安全管理，以確保製售之產品符合食品安全衛生管理法相關規定。GHP或HACCP不符規定，經命限期改正而屆期不改正者，可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；未設置衛生管理人員，依法可處新臺幣3萬元以上3百萬元以下罰鍰；查獲貯存逾期食品原料，則裁罰新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

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