特企／植感生活提案　遠雄綠禾成台南隱藏版IG打卡點

「遠雄綠禾」具備交通優勢，5分鐘直上北外環長和路匝道，往東接軌南科；往西暢達安南、北區、中西區、安平，約15分鐘距離抵南科與市區，目前實登戶數達118筆，住宅單價落在37~46萬元之間，房價穩坐4字頭，而看好區域後勢，包括寶佳、春福、京城、宏普、昌禾、鉅虹、和發建設等大型建商紛紛在此區購地，數百億新案蓄勢待發。該建案昨(10/1)以「綠禾好秋．豐收季」為主題，邀請台灣國際白色野餐發起品牌璐露野生活，藉由美學佈置、黑膠音樂、檜木手作、精緻午茶、迷人香氣的五感融合，並運用芒草、仿生植物、仙人掌、戶外家具打造出自然空間，以五感之旅營造生活質感、美感與滿滿的儀式感回饋住戶。
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該案行銷經理黃鼎鈞表示，年輕的園區工作族群重視生活品味，尤其著重社區質感，「遠雄綠禾」規劃244戶，維持住戶質感、社區營運量體適中，且3房做到戶戶邊間、衛浴均有對外窗，具備採光通風，結構耐震係數超越法規達0.32G，並融合自住宜居三大設計，運用「風車型配置」、「跳層陽台」、「斜屋頂綠化」，室內配置5+5mm膠合玻璃、YKK氣密窗，達到降噪降溫節能之效用，加上充電車位線架預留規劃、雨水回收設計，相當切合時下注重的綠色永續概念。
社區公設項目亦十分豐富，除有內、外景觀中庭，包括花園泳池、健身房、瑜珈室、多功能共享交誼廳、兒童遊戲室、戶外休閒區等。公設則與建築、景觀呼應，將自然界仿生擬態的手法融入設計靈感，創造出原生感空間風格，延伸了戶外綠意，由內而外整體社區場域猶如一座城市花園，是城市裡的自然靜區，同時也將新型態的設計趨勢引進台南。
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