特企／禮客秋季購物節 時尚公益活動　接續登場

特企／植感生活提案　遠雄綠禾成台南隱藏版IG打卡點

▲遠雄綠禾將自然界仿生擬態的手法融入設計靈感，創造出原生感空間風格。（圖／品牌提供）
▲遠雄綠禾將自然界仿生擬態的手法融入設計靈感，創造出原生感空間風格。（圖／品牌提供）

本報訊

在南科菁英及周邊供應鏈帶動下，高所得、高消費人口創造龐大住宅需求，成為支撐台南房地產市場最強動能，業者觀察自住客買房有抓緊時機一次到位的趨勢，尤以受到交通紅利、生活機能帶動的區域最受自住客青睞。像是「鹽行國中重劃區」，被譽為交通動線最強的南科生活圈，首發案「遠雄綠禾」自年初進場以來銷售順利，建商特別選在中秋連假邀請已購住戶回娘家，並且請來法國獨家授權的台灣國際野餐品牌舉辦風格午茶，讓住戶感受生活美學的沉浸式體驗。

「遠雄綠禾」具備交通優勢，5分鐘直上北外環長和路匝道，往東接軌南科；往西暢達安南、北區、中西區、安平，約15分鐘距離抵南科與市區，目前實登戶數達118筆，住宅單價落在37~46萬元之間，房價穩坐4字頭，而看好區域後勢，包括寶佳、春福、京城、宏普、昌禾、鉅虹、和發建設等大型建商紛紛在此區購地，數百億新案蓄勢待發。該建案昨(10/1)以「綠禾好秋．豐收季」為主題，邀請台灣國際白色野餐發起品牌璐露野生活，藉由美學佈置、黑膠音樂、檜木手作、精緻午茶、迷人香氣的五感融合，並運用芒草、仿生植物、仙人掌、戶外家具打造出自然空間，以五感之旅營造生活質感、美感與滿滿的儀式感回饋住戶。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鹽行國中重劃區，近距都會市區核心、南科產業廊帶，交通與生活機能的先天優勢難以撼動，同為南科生活圈的新市、善化地區房價在未見鬆動下，購屋客更願意往市區移動，而位於交通樞紐的重劃區便成首選。「遠雄綠禾」正處於40米永安路首排、親水綠堤角地，基地方正占地約1550坪，為重劃區最核心之區位。

該案行銷經理黃鼎鈞表示，年輕的園區工作族群重視生活品味，尤其著重社區質感，「遠雄綠禾」規劃244戶，維持住戶質感、社區營運量體適中，且3房做到戶戶邊間、衛浴均有對外窗，具備採光通風，結構耐震係數超越法規達0.32G，並融合自住宜居三大設計，運用「風車型配置」、「跳層陽台」、「斜屋頂綠化」，室內配置5+5mm膠合玻璃、YKK氣密窗，達到降噪降溫節能之效用，加上充電車位線架預留規劃、雨水回收設計，相當切合時下注重的綠色永續概念。

社區公設項目亦十分豐富，除有內、外景觀中庭，包括花園泳池、健身房、瑜珈室、多功能共享交誼廳、兒童遊戲室、戶外休閒區等。公設則與建築、景觀呼應，將自然界仿生擬態的手法融入設計靈感，創造出原生感空間風格，延伸了戶外綠意，由內而外整體社區場域猶如一座城市花園，是城市裡的自然靜區，同時也將新型態的設計趨勢引進台南。

看更多「遠雄綠禾」優勢

特企／禮客秋季購物節 時尚公益活動　接續登場

2023台灣設計展　E區「城市再造」ｏ起11大類友善城市生活美學

「粉紅大隊」擠爆屏東消防隊！超暖真相曝光 網感動：最美風景

「2023台灣設計展」LINE官方帳號上線　限定貼圖10月3日開放下載

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞