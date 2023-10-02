「桃竹竹苗通勤定期票」今天上路 張善政預估未來使用將超過萬人
桃園市長張善政今（2）日上午前往新竹客運中壢南站及中壢火車站，視察「桃竹竹苗通勤定期票」實施使用情形。張善政表示，桃竹竹苗間的通勤旅客約10萬人次，先前僅1萬餘人搭乘大眾交通工具，亦即有許多潛在交通需求，而「桃竹竹苗通勤定期票」今日正式實施，目前已有超過千人註冊，預估後續使用人數將超過萬人。
記者李春台／桃園報導
張善政提到，目前台灣從北到南，普遍面臨大眾運輸駕駛員不足的情況，因此市府與客運業者合作，自今（112）年6月1日起，每月加碼補助駕駛員共計1萬元津貼，設法協助業者擴大招募；此外，市府也特別針對新住民及原住民朋友設計培訓方案，協助考取職業駕駛執照，且考取後在客運公司連續僱用一定期間，市府也提供補助津貼，並優先協助申請「社會住宅包租代管計畫」承租專案，期盼透過多元配套措施，協助業者解決駕駛荒問題，讓客運班次增加，服務品質也能持續提升。
交通局長張新福表示，為解決大客車駕駛荒現象，交通局整合市府各局處資源，並成立培訓及就業專案計畫，輔導業者媒合招募需求，同時與各局處共同召開專案會議，針對客運業者補助契約及勞動條件研擬相關方案，協助提升駕駛的勞動條件及職場環境，後續將輔以大客車駕駛專案培訓及就業輔導，並加強宣傳新住民及原住民相關團體參與方案，持續協助客運業者擴大招募駕駛員，改善現行客運業者經營困境，也為通勤族朋友提供更優質的交通運輸服務。