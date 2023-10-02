郭台銘影響力變弱！連署後支持度「不升反降」 跌至四腳督最末位
鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選，連署開跑至今（2）日已將近2週，然根據最新民調顯示，若為「四人參戰」四腳督局面，賴清德為30.86 %、柯文哲為27.11 %、侯友宜為21.94 %，郭台銘則為墊底的10.63 %，另有9.46 %尚未決定。而若和上期9月15日民調相比，郭台銘的支持度下降了1.7%，反而是柯文哲聲勢上漲，比起三腳督，其在四腳督增加的幅度還多。
記者林莞茜／綜合報導
由《Newtalk》新聞網站透過手機電話，於9月30日至10月1日，隨機發送簡訊進行2024總統大選四位候選人的聲量，和上期9月15日民調相比，民進黨參選人賴清德支持度較上月下降1.18%至30.86 %、民眾黨參選人柯文哲增加2.72%至27.11 %、國民黨參選人增0.85%至21.94 %、鴻海創辦人郭台銘下降1.7%至10.63 %，尚未決定者則下降0.69%至9.46 %。
若未納入郭台銘的民調，三人參戰支持度，則分別為民進黨的賴清德32.05 %、民眾黨的柯文哲30.42 %、國民黨的侯友宜24.01 %，消減狀況為賴清德下降0.53%、柯文哲上升1.2%、侯友宜上升0.37%；若進一步交叉來看，柯文哲在四人參選的狀況下，增加的幅度為2.72%，甚至比三人參戰增加的1.2%還要多，因此顯示郭台銘的連署未幫他增加聲量，反倒是柯文哲的聲勢正在上漲，同時也是和賴清德的差距，從3.75%到1.63%。
因此就民調結果可以發現，郭台銘的參選影響力逐漸式微，對整體在野陣營的衝擊也變小，而柯文哲也將成為挑戰賴清德最有力的人選。