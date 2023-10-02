亞運現場／可惜！郭婞淳負傷奪銅無緣連霸！北韓天才少女橫空出世
「舉重女神」郭婞淳今(2日)在杭州亞運女子舉重59公斤級登場，最終以抓舉111公斤、挺舉126公斤和總和227公斤，拿下銅牌，無緣完成金牌二連霸，不過已完成階段性目標。年僅20歲的北韓金日景橫空出世，抓舉111公斤，打破郭婞淳保有的世界紀錄，最終也拿下金牌。
特派記者廖聿偉/杭州報導
有傷在身的郭婞淳抓舉開把設定97公斤，之後分別挑戰99、101公斤，三次試舉都順利完成。
以往擅長的挺舉部分，郭婞淳開把設定122公斤，但舉完身體出現不適，跛腳走下台，疑似是腿部拉傷。所幸經過簡單治療後並無大礙，仍能繼續出賽，之後第二次試舉126公斤成功，可惜第三次挑戰128公斤失敗。
郭婞淳是台灣舉重的指標性人物，她生涯已經完成奧運、亞運、世錦賽、亞錦賽和世大運等各大國際賽的金牌大滿貫，本屆則要挑戰金牌二連霸，但礙於傷勢影響，本次亞運並沒有強拚，目標放在明年的巴黎奧運。
郭婞淳的腰傷是積勞成疾，其實東京奧運前就已經感到不適，椎弓甚至出現骨裂，但她核心肌群結實，彌補了腰部傷勢，甚至渾然不知，一直到今年初檢查才發現已經受傷許久，也在積極復健中，同時用「保守」的方式參加國際賽，爭取奧運積分。