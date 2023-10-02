永齡推街舞K-pop比賽　郭台銘夫人曾馨瑩、女兒妞妞共舞齊宣傳

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此次除了邀請到國內舞蹈好手擔任評審，更特別邀請Mood Dok和BK，二位所屬知名韓國YG Entertainment旗下專屬舞團YGX，同時也是BLACK PINK、TREASURE、BIGBANG、G-DRAGON的編舞老師及專屬舞者，將擔任11月11日決賽評審以及表演嘉賓，希望藉此鼓勵更多台灣對於舞蹈有興趣的人士，一同參與，互相交流。
永齡銘馨盃舞蹈大賽於9月26日正式開放線上報名，10月16日舉辦初賽，並於11月11日舉辦決賽，11月11日也是曾馨瑩與郭台銘小女兒QQ的生日，之前都是基金會舉辦公益日的活動。值得一提的是，這次舞蹈大賽宣傳片中，曾馨瑩除了獨自表演現代舞外，也跟女兒妞妞共舞K-pop，而妞妞過去也曾多次在鴻海嘉年華上表演，頗有大將之風。
第一屆的「永齡銘馨盃」舞蹈大賽，總獎金140萬元，有街舞和K-pop比賽，將選手年齡分級化，分為青少年組（國小、國中）和社會組（無年齡），每人以報名1組為限，每隊比賽人數以2至12人為限。此舞蹈大賽分為初賽：時間從2023 年09月26日至 2023 年10月15日晚間 21:00時止和決賽：時間為2023 年 11 月 11 日。 初賽和決賽的評分標準皆為舞蹈技巧50%、造型創意20%、團體默契20%和音樂10%。
此次主辦單位邀請到知名舞者作為評審，包含K-pop組評審：嘻小瓜、師妹、紅龍、金針、叮叮 ; 街舞組評審：Henry C、Nike Chen、Ranny、Dong阿東和Meck。而來自韓國YG旗下舞團YGX的Mood Dok和BK，則將擔任11月11日決賽評審以及表演嘉賓。
其實自2020年，曾馨瑩即開始贊助中華民國街舞運動推廣協會所舉辦的《中華民國霹靂舞國手選拔積分賽》，助台灣霹靂舞選手代表台灣到國際比賽，讓世界看見台灣霹靂舞。除了支持霹靂舞外，曾馨瑩也長期支持不同項目的舞蹈，致力幫助更多台灣舞者綻放自己，找到專屬於他們的舞台，讓舞者們為自己而舞、為台灣而跳。