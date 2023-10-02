金馬60／王淨旺夫！牽線曹佑寧搭楊千霈主持 遭虧拿床墊一起躺
第60屆金馬獎今（2）日公布頒獎典禮星光大道主持人，將由第14次擔任紅毯主持人的楊千霈搭檔曹佑寧勝任。楊千霈透露，她是透過王淨牽線，將她的男友曹佑寧拉進共同群組；如果明日公布王淨入圍金馬獎，曹佑寧會想要哪樣入圍禮品？他打官腔的說：「都很棒！」卻被一旁的楊千霈笑虧：「拿床墊一起躺啊！」他當場顯得有些招架不住。
記者黃雅琪／台北報導
即將主持第14次星光紅毯，楊千霈表示：「我9年前也訪過小曹，有一種親上加親的感覺！」笑說看著每年不同的搭檔一路成長蛻變，很替他們開心：「每次都可以跟新生代的演員合作，我也是演員，只是大家好像都比較關注我的主持，我覺得金馬也是給我一個造夢的空間，會覺得我好像跟他們在同一個頻率。」
首次擔任星光大道主持人的曹佑寧，透露自己是容易緊張的人：「我是緊張就會很容易忘記的人，只要很緊張就會腦筋一片空白，而且如果真的太緊繃會有點貧血的狀況，像這種活動和記者會後，我就會想要睡覺，因為會有點缺氧。」
曹佑寧坦言一開始受邀有些害怕，畢竟自己口條沒那麼好，但女友王淨很鼓勵他：「她很鼓勵我，但我還是會怕，不過她就要我好好把握。」
「紅毯主持前輩」楊千霈建議曹佑寧，要盡量把入圍電影看完：「因為每一屆影片的數量不一樣，你會知道來的人是演什麼角色。」至於主持前的儀式感，楊千霈表示在接下主持棒之後，就會盡量推掉其他工作，讓自己好好閉關。第60屆金馬獎入圍名單將於10月3日公布，頒獎典禮於11月25日在台北國父紀念館舉行。