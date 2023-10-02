76歲《楚留香》鄭少秋「失聯長女」走上絕路　後事無人處理

鄭少秋慟失大女兒心碎靠妻2度發聲！失聯生母找2天出現了

▲鄭少秋（左圖）慟失大女兒鄭安儀（右圖）由現任妻子官晶華2度代替發聲，而鄭安儀失聯2天的生母也已找到。（圖／翻攝微博）
▲鄭少秋（左圖）慟失大女兒鄭安儀（右圖）由現任妻子官晶華2度代替發聲，而鄭安儀失聯2天的生母也已找到。（圖／翻攝微博）

記者蔡依庭／綜合報導

76歲港星鄭少秋與第一任妻子盧慧茹的大女鄭安儀（Angelina），昨（1）日晚驚傳在美國輕生身亡，終年55歲。鄭少秋先是透過現任太太官晶華回應「我們在了解處理中」，剛剛再度表示鄭少秋心情尚未恢復，且透露鄭安儀失聯2天的生母盧慧茹目前已經找到人。

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▲鄭少秋年輕俊俏迷人，情史豐富。（圖／翻攝Helenblackeye微博）
▲鄭少秋年輕俊俏迷人，情史豐富。（圖／翻攝Helenblackeye微博）
鄭少秋長女過世消息震驚中港台，根據《香港01》稍早的報導，官晶華說：「我們在處理中，秋哥心情未平復。據我們了解，Angelina的母親健在，身處溫哥華，昨日有親友透過電話聯繫上，號碼已轉交給教會。因為牽涉到美國法律問題，Angelina的房子車子財產問題，她（盧慧茹）是她的合法權益人，所以希望她母親出面親自處理。而其他殮葬問題，如得她允許，我們會盡力幫忙！」

鄭少秋與首任圈外女友盧慧茹相戀、生下長女鄭安儀後雙方沒多久就分開，父女倆更是在鄭安儀讀完大學後就此失聯。鄭安儀昨晚被傳出在美國南加州住處自縊身亡，教會先為她進行追思彌撒，但因聯繫不上母親盧慧茹，便呼籲鄭少秋趕緊出面替女兒辦後事，事情才因此曝光。

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