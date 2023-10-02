鄭少秋慟失大女兒心碎靠妻2度發聲！失聯生母找2天出現了
76歲港星鄭少秋與第一任妻子盧慧茹的大女鄭安儀（Angelina），昨（1）日晚驚傳在美國輕生身亡，終年55歲。鄭少秋先是透過現任太太官晶華回應「我們在了解處理中」，剛剛再度表示鄭少秋心情尚未恢復，且透露鄭安儀失聯2天的生母盧慧茹目前已經找到人。
記者蔡依庭／綜合報導
鄭少秋長女過世消息震驚中港台，根據《香港01》稍早的報導，官晶華說：「我們在處理中，秋哥心情未平復。據我們了解，Angelina的母親健在，身處溫哥華，昨日有親友透過電話聯繫上，號碼已轉交給教會。因為牽涉到美國法律問題，Angelina的房子車子財產問題，她（盧慧茹）是她的合法權益人，所以希望她母親出面親自處理。而其他殮葬問題，如得她允許，我們會盡力幫忙！」
鄭少秋與首任圈外女友盧慧茹相戀、生下長女鄭安儀後雙方沒多久就分開，父女倆更是在鄭安儀讀完大學後就此失聯。鄭安儀昨晚被傳出在美國南加州住處自縊身亡，教會先為她進行追思彌撒，但因聯繫不上母親盧慧茹，便呼籲鄭少秋趕緊出面替女兒辦後事，事情才因此曝光。
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