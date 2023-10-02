▲中國「黃魚」驗出禁藥？營養師分享：挑選水產品「3法則」

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▲ 楊哲雄營養師建議，購買水產品時遵守「3法則」，以確保安心食用新鮮的水產品。（示意圖／每日健康）
楊哲雄在臉書專頁《好食課》發文提到，恩氟奎林羧酸是一種化學合成的廣效性抗菌劑，主要用於治療牛、豬、家禽因細菌引起的感染問題，目前國內針對牛、豬、家禽等產品皆有設定恩氟奎林羧酸的殘留劑量為0.1～0.3 ppm，只要購買合格檢驗的產品就無食安上的疑慮，但國內並未核准此藥用於「水產動物」，因此在黃魚上檢驗到，就被認定為「禁藥」。
楊哲雄解释，聯合國糧農組織（FAO）和世界衛生組織（WHO）評估，恩氟奎林羧酸的每日安全食用量為每公斤體重2微克，也就是相當於60公斤成人每天食用上限為120微克，此次黃魚最高驗出0.08ppm，代表一整隻500克的黃魚有40微克的殘留量，一般人吃魚並不會吃到如此大量，所以其實不用過於擔心中毒問題，但若吃到過量劑量，可能引起腸胃不適、過敏、昏睡、發抖、呼吸困難、尿液混濁等副作用。
楊哲雄提醒，挑選水產品時，可以認明具有CAS台灣優良水產品或TAP產銷履歷標章的產品，食用上較有保障，也要選擇信譽良好的店家，不購買來路不明的魚品，同時選擇具有完整冷藏、冷凍設備或用冰保鮮的攤販場所，以免水產品放於室溫過久而不新鮮。
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