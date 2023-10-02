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統神摯友「基隆東」跳水重擊頭部！醫師呼籲：小心2大場景　水深2公尺才安全

▲統神摯友「基隆東」跳水重擊頭部！醫師呼籲：小心2大場景　水深2公尺才安全
▲統神摯友「基隆東」跳水重擊頭部！醫師呼籲：小心2大場景　水深2公尺才安全

每日健康-每日都做得到的健康

網紅「基隆東」憑著敢說敢言的直率性格，加上跨刀擔任網紅摯友「亞洲統神」的《英雄聯盟》戰隊「HPS」教練，在網路上擁有超高人氣，卻在2週前基隆東參加網路直播節目《單身即D寓2》時，因空翻入水，導致頭部重擊池底，約30秒後才被救起送醫，所幸經過緊急治療後，目前已無大礙。對此，國立陽明交通大學附設醫院神經外科謝炳賢醫師表示，跳水導致意外通常發生在2大場景，一般來說，深度2公尺以上才是安全點跳水環境。

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▲ 謝炳賢強調，深度2公尺以上才是安全點跳水環境。（示意圖／Shutterstock）

謝炳賢在臉書專頁《守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術》發文指出，一個意外受傷事件，最重要的是預防，跳水導致意外通常發生在2大場景，第一是「野外溯溪或海岸旁」，因為台灣山高水短，溪水湍急且水流量變化大，所以前往野外溯溪時應結伴參與有合格教練帶領的團隊，這些教練多半具有救生員資格，有足夠的基礎救援照護能力，才能避免在危險區域跳水而受傷，而在海岸邊戲水時，除了衝浪或風浪板有教練指導外，多數還是得靠自己謹慎小心，或是在自身不熟悉的區域完全避免跳水活動；第二是在「規劃完善的場域」，因為在泳池、戲水池跳水也有一定的風險，首選還是看當下有無救生員，且注意場域的標記水深，深度2公尺以上才是安全點跳水環境。

謝炳賢提醒，若身旁的夥伴發生跳水意外，第一要件是指派一人先「打119叫救護車」；在情況允許下，至少需要2名人員「確保傷者是在安全場域且做最短距離的移動」，例如2人同時搬運傷者到平坦的大石頭、沙灘或是池畔等待救援，切記勿因過度緊張而搬動病人，以防止增加再受傷風險；要是無法滿足上述條件，仍要以「將傷者帶離危險區域」為最優先，然後「求救」。

謝炳賢強調，萬一是自身不幸發生類似狀況，在意識清楚且能移動的情況下，最重要的是盡快脫離危險環境，確認自身肢體運動狀況後，下一步就是冷靜等待救援，因為焦慮會導致血壓不穩，恐怕會使受傷情形加劇，同時也要提醒同行者先別搬運或移動自己，倘若可以在最初階段適當地處理「脊髓損傷」，加上現在各醫院都有所謂的「治療指引」，只要損傷不是太嚴重，在一段時間的復健下，就能恢復日常生活自理功能。

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