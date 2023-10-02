金鐘58／吳宗憲節目入圍3大獎！罕吐心聲「把獎座獻給小鬼爸爸」
綜藝天王吳宗憲在今年第58屆金鐘獎，一口氣入圍3座獎項，今（2）日《小明星大跟班》特別邀請媒體朋友探班。一談起金鐘，吳宗憲自認是綠葉陪襯，手心手背都是肉，除了女兒Sandy，還有Lulu、陳漢典、KID（林柏昇）、坤達都想要獲獎。吳宗憲也說，如果拿到獎，他要獻給已逝藝人小鬼（黃鴻昇）的爸爸，認為小鬼應該也要有這樣的成就。
記者詹鎰睿／台北報導
吳宗憲今年憑藉《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》入圍第58屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，以及《綜藝玩很大》入圍「益智及實境節目主持人獎」。吳宗憲說，坤達和KID已經先送給他西裝，他是一定要走紅毯的，至於到底要跟誰走？吳宗憲坦言，到現在還沒決定。
隨後吳宗憲吐出心聲，因為有三次的得獎機會，他希望拿到獎座後，可以交給小鬼的爸爸，然後再自行把上面的名字改一下，「（小鬼）他真的很辛苦、也很努力。」由衷希望《綜藝玩很大》能獲獎。
談到金鐘當天會穿什麼樣的戰袍走紅毯？Sandy則焦慮地說，目前都還沒有準備，自認想不出高級的質感，一切都先交給造型師安排。至於有沒有信心獲獎？Sandy謙虛表示，得獎率很低，因為對手都太強了，就抱著看看明星，開開心心去參加的心情來面對金鐘。