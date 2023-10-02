Lisa瘋馬秀18禁熱舞「害慘媽媽被攻擊」！老母親不堪其擾刪光一切
南韓女團BLACKPINK成員Lisa日前登上巴黎「第一全裸歌舞秀」瘋馬秀（Crazy Horse）舞台表演，除了Jisoo、Rosé、Jennie都到場力挺，她的緋聞男友、世界首富貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）的三兒子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）也在台下欣賞18禁演出。Lisa此次表演引發正、負兩極評論，Lisa媽慘遭波及被粉絲攻擊，媽媽最後決定斷開紛擾刪掉IG。
記者陳雅蘭／綜合報導
Lisa 9月28日、29日、30日一連3天站上瘋馬秀舞台，她與瘋馬秀團隊總共帶來5場演出，每張票價為250歐元（約8600元台幣），門票全數完售。
Lisa的媽媽以行動力支持女兒，自演出的裸露照片曝光，媽媽甚至表示「我以為會更性感」，因此慘被粉絲攻擊，大家紛紛湧入她媽媽的IG砲轟，媽媽疑似不堪其擾，先是清空IG內容，隨即刪除帳號，目前已找不到「Chitthip Bruschweiler」；因為Lisa媽常在IG分享女兒的日常，如今隨著帳號註銷，所有回憶一併消失，令粉絲直呼可惜又難過。
除了Jisoo、Rosé、Jennie、緋聞男友Frédéric Arnault力挺Lisa，許多大咖包含蘿莎莉雅（Rosalia）、奧斯汀巴德勒（Austin Butler）、凱亞葛柏（Kaia Gerber）、泰加（Tyga）、Angelababy、張嘉倪等人現身支持。