▲迎戰討人厭的工作　3招「高效率工作法」速戰速決！

我是廣告 請繼續往下閱讀
意想不到 人類可良好適應煩人的情境其實人的心理調適能力非常強，盧美妏形容「如入鮑魚之肆，久而不聞其臭」，當人們面對不喜歡的工作任務或壓力來襲時，只要習慣了就能視若無睹、充耳不聞。
心理學家（Leif D. Nelson & Tom Meyvis, 2008）曾針對「人對噪音的忍受力」做了一個實驗，測試不同時長噪音對人們造成的煩心程度，實驗將受試者分成3組：只聽5秒的A組、連續聽40秒的B組、和聽40秒後停止再聽5秒的C組。你覺得哪一組受噪音影響最大呢？
一般人直覺，受到噪音干擾的時間越短、煩心程度應該會越低，但實驗結果卻恰恰相反。只聽5秒的A組對噪音最不能容忍、煩心程度高；中間有間隔的C組，實驗結果跟A組差不多；反而是連續聽噪音時間最長的B組，煩心程度最低。這個實驗顯示出人的心理調適能力，煩人的噪音聽久了就習慣、慢慢適應了，若是中間有片刻的寧靜，反而會立刻破壞當下的適應狀態。
面對不喜歡的工作任務，該如何速戰速決？將上述實驗運用在工作上，盧美妏總結幾個提醒：
1.工作中那些不喜歡的、令人心煩的任務，必須一鼓作氣趕快做完。
2.工作過程中，不要做其他無關緊要、會讓人轉移注意力的事，否則破壞了好不容易調適好的狀態，很有可能更做不完。
3.「連續性」非常重要，工作過程中需要什麼素材跟茶水事先準備好，避免中斷連續的投入狀態。
麻煩的事情，一次把他解決吧！
另外，工作結束給自己的「犒賞」也很重要，畢竟這些是我們不喜歡、不得不做的事，總要有點獎勵，才能推動自己去做。吃好吃的、出去走走，給辛苦的自己一點回報吧！
原文出處：如何高效率完成不喜歡的工作任務？
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59307
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw