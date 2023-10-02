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迎戰討人厭的工作　3招「高效率工作法」速戰速決！

▲迎戰討人厭的工作　3招「高效率工作法」速戰速決！
▲迎戰討人厭的工作　3招「高效率工作法」速戰速決！

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】小智打開結案報告，打了一行字就感到煩躁，便起身收拾桌子、整理冰箱、洗衣服、吃了2次點心…過了2、3個小時，報告的進度依然停留原地；結案報告無聊繁瑣又耗時，卻不得不做，總讓小智特別難熬，不但工作效率低落，連生活都搞得一團糟。人生設計心理諮商所諮商心理師盧美妏表示，面對不喜歡的工作任務，可利用3招速戰速決，並於工作結束給自己「犒賞」，給辛苦的自己一點回報。

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生活中總有不喜歡但又不得不做的事，像是工作中會耗費很多時間的行政事務、繁瑣的家務事等，好希望有一個能夠將時間快轉的遙控器，讓這段時間趕快過去，事情都自動做完了！

意想不到　人類可良好適應煩人的情境

其實人的心理調適能力非常強，盧美妏形容「如入鮑魚之肆，久而不聞其臭」，當人們面對不喜歡的工作任務或壓力來襲時，只要習慣了就能視若無睹、充耳不聞。

心理學家（Leif D. Nelson & Tom Meyvis, 2008）曾針對「人對噪音的忍受力」做了一個實驗，測試不同時長噪音對人們造成的煩心程度，實驗將受試者分成3組：只聽5秒的A組、連續聽40秒的B組、和聽40秒後停止再聽5秒的C組。你覺得哪一組受噪音影響最大呢？

一般人直覺，受到噪音干擾的時間越短、煩心程度應該會越低，但實驗結果卻恰恰相反。只聽5秒的A組對噪音最不能容忍、煩心程度高；中間有間隔的C組，實驗結果跟A組差不多；反而是連續聽噪音時間最長的B組，煩心程度最低。這個實驗顯示出人的心理調適能力，煩人的噪音聽久了就習慣、慢慢適應了，若是中間有片刻的寧靜，反而會立刻破壞當下的適應狀態。

面對不喜歡的工作任務，該如何速戰速決？

將上述實驗運用在工作上，盧美妏總結幾個提醒：

1.工作中那些不喜歡的、令人心煩的任務，必須一鼓作氣趕快做完。

2.工作過程中，不要做其他無關緊要、會讓人轉移注意力的事，否則破壞了好不容易調適好的狀態，很有可能更做不完。

3.「連續性」非常重要，工作過程中需要什麼素材跟茶水事先準備好，避免中斷連續的投入狀態。

麻煩的事情，一次把他解決吧！

另外，工作結束給自己的「犒賞」也很重要，畢竟這些是我們不喜歡、不得不做的事，總要有點獎勵，才能推動自己去做。吃好吃的、出去走走，給辛苦的自己一點回報吧！


原文出處：如何高效率完成不喜歡的工作任務？




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59307

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