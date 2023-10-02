銘傳國慶禮賓幕後功臣有「她」！12年經驗將交棒

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何采容術科專長是女子競技體操，曾帶領銘傳大學贏得26次大專校院一般女生組團體冠軍，也在今年的「師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會」中，獲頒資深優良教師獎。
她在記者會後對《NOWnews今日新聞》記者說，她從99年11月開始接下銘傳大學親善服務隊的指導工作，去年正式更名為銘傳大學禮賓大使團，不過沒想到這一做就是12年之久，不過接下來即將交棒給繼任者，這些禮賓同學將是她帶的最後一屆學生。
回憶當時被邀請擔任指導老師的過程，她說，當時她在銘傳大學體育室，主要工作就是帶體育教學、帶校隊，但當時長官就看上了她，覺得她是學體操出身的，跟禮賓也相關，所以就鼓勵她接下了當時還叫做親善服務隊的禮賓學生指導工作。
何采容說，指導禮賓學生的工作無疑是辛苦的，從日常訓練、辦活動，到支援像是國慶大典這樣的盛事，老師都要一路陪伴、保護學生，並提供指導。過去銘傳大學也曾經參與金石獎、玉山獎、總統獎的禮賓活動，一年至少有50、60場的公差，其中辛苦不言而喻，但她只是習以為常的笑說，「有一點點忙。」
以今年國慶大典的禮賓訓練來說，何采容提到，學生們花了超過100多個小時在訓練，除了平訓，還有寒暑訓，8月份起更是每週五、週六、週日都要加強全天訓練，除了請專業講師來教導學生應有的儀態和禮儀，更多的是靠她來調整細節、抓出可能被忽略的眉角。
體操出身的何采容可說是姿態調整的專家。她說，「禮賓」不只是顧名思義的接待，每個手勢、動作都像舞蹈一樣，有其姿勢與角度要求，再加上正式場合常常要穿高跟鞋、長時間站立與服務，體力更是不可少，因此走姿、站牆壁、跑步訓練、體能鍛鍊都是必要的，她也把過去體操訓練的方式帶給同學。
不過，難免有學生跟不上各種訓練。何采容說，老師們教完，最終還是要靠學生自己練習，有些孩子悟性好、學得快，但有些可能運動神經就是差了點，動作要教比較久，但這些都沒關係，老師也有耐心陪著同學成長，「只是說初衷是什麼、還是碰到問題就被打敗了。」
對銘傳大學來說，禮賓大使團的重要性與各式運動代表隊別無二致，回顧這12年的帶隊過程，何采容笑說，現在少子化的關係，學生們的性格與特質也慢慢不一樣了，這麼多年來，她曾經帶過40、50人的禮賓團隊，也帶過100個人的團隊，溝通上也有過困難，但對她來說這段歲月都是寶貴的學習經歷。
結束訪問一結束，何采容立刻被今天到場參與記者會的學生們包圍，主辦方提供的伴手禮同學們也沒忘了幫老師拿一份，彼此間親密的寒暄如同朋友一般親切，不難想像在辛苦的訓練過程中，作為指導老師的何采容既是嚴師、也是同學們的避風港，總是在第一線守望著銘傳禮賓大使團的學生。