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民進黨三問要侯友宜回應！侯競辦反拋六問：綠委有無凍結潛艦預算

▲面對民進黨向國民黨總統參選人侯友宜拋出三問，侯辦發言人陳柏翰再回擊。（圖／侯友宜競辦提供）
▲面對民進黨向國民黨總統參選人侯友宜拋出三問，侯辦發言人陳柏翰再回擊。（圖／侯友宜競辦提供）

記者林怡昕／台北報導

民進黨指控，國民黨立委馬文君阻擋國造潛艦預算，質疑她將機敏資料交給國外，更對國民黨總統參選人侯友宜提出三問，「態度為何？是否認同？是否繼續為他們站台？」對此，侯競辦發言人陳柏翰今（2）日反拋六問，指出立委監督預算是憲法賦予職權，民進黨立委羅致政和王定宇等人也曾凍結潛艦國造預算，痛批「賴清德不先回答清楚或完整交代，卻只會不斷逃避，現在還敢厚顏對侯友宜提問。」

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我國首艘自造潛艦「海鯤號」上週進行命名及下水典禮，卻燒出有立委「一直在搞」，不斷從中阻撓，甚至涉及洩密，民進黨發言人張志豪今天也拋出三項提問，「侯友宜態度為何？是否認同？是否繼續為他們站台？」

對此，陳柏翰表示，民進黨只顧著要侯友宜表態，卻忘了賴清德對許多重要議題只是不斷的神隱或迴避。

陳柏翰加碼提出六問，一、新北餵藥案無罪偵結，賴清德要對自己的烏龍指控道歉嗎？二、對於民進黨包括自家新潮流系的綠能黑金爭議要釐清嗎？三、賴清德只會瞎挺陳吉仲，卻無視進口雞蛋之亂及食安問題，要出來謝罪嗎？四、賴清德當年力挺高端疫苗，如今公費流感疫苗開打而高端也在列，賴清德是否繼續全力相挺高端疫苗？五、若潛艦洩密由來已久，民進黨現在才處理是要看時辰辦案，還是刻意栽贓或羅織罪名？六、立委的職責是監督還是護航，民進黨立委有沒有凍結潛艦預算？

陳柏翰指出，立委合理監督政府預算，幫人民看緊荷包，是憲法賦予的職權，羅致政和王定宇等人，兩人也曾凍結一筆潛艦國造的10億元預算，難道也是在阻擾潛艦的進度，還是民進黨綠能你不能的雙標惡性又犯？從慶富案到潛艦，民進黨政府越是迴避監督，只會更讓外界質疑其中是否藏汙納垢。

陳柏翰強調，潛艦國造就是在前總統馬英九執政時期，完成潛艦設計、預算建案，後續才由蔡政府繼續接手建造，侯友宜與國民黨對於強化中華民國國軍戰力的立場堅定，尤其日前侯友宜訪美時也提出所謂嚇阻、對話、以及降低風險的「3D」戰略，其中首重嚇阻就是台灣必須提升自我防衛能力，民進黨只須檢討為何讓台海演變為兵兇戰危的局勢，無須懷疑侯友宜對保家衛國的決心，因為這是侯友宜一輩子都在付出與努力的事。

陳柏翰說，民進黨執政無能，貪汙腐敗問題嚴重，賴清德對於社會關注的焦點，以及外界的種種質疑，不先回答清楚或完整交代，卻只會不斷逃避，現在還敢厚顏對侯友宜提問，呼籲「請賴清德做個負責任的參選人，儘快回答相關問題，別再本末倒置，無賴至極」。
 

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