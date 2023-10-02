張老旺掛國旗遭檢舉拆掉一半 台電澄清：並無收走國旗
高齡83歲的張老旺，連續29年自掏腰包在國旗屋旁的雲南文化公園舉辦國慶日升旗典禮。但今年卻因未事先懸掛的小國旗遭檢舉拆除，升旗地點改到中壢區龍江市民活動中心旁。對此台電桃園區營業處回應，有民眾檢舉國旗影響交通視線，才會請店家拆除；此外，台電並無派員收走國旗，有關國旗遺失一事，店家已向平鎮警分局報案。
記者李春台／桃園報導
自己懸掛的國旗遭到拆除，據張老旺自己解釋，是因為提前掛在雲南文化公園周邊電線桿約200面的國旗，有人向台電檢舉，國旗不能夠掛在電線桿上，因此遭到拆除，無奈他只好改到約1公里外的市民活動中心辦國慶升旗典禮。
張老旺是異域孤軍後代，因為自己對國期有著獨特又深厚的感情，他每年都自掏腰包舉辦國慶升旗典禮，吸引許多人到場參加，是地方年度盛事。今年適逢孤軍來台70周年，循往年慣例，張老旺日前在雲南文化公園周邊的電線桿掛了約200面國旗，沒想到隔天竟被拆走了一半。他打聽到是台電接獲檢舉，才會派員收走國旗。對此，張老旺能體諒他人有不同的想法，但他仍會堅持舉辦升旗典禮，地點決定改到龍江市民活動中心旁。
對此台電桃園區處回應，該案是民眾陳情中壢區龍平路上電桿附掛國旗影響行車視線，桃園區處派員確認私自附掛屬實，已告知裝設店家請即日逕自遷移或拆除，並發責任聲明書以維公眾安全。至於台電派員收走國旗一事，桃園區處已致電張老旺確認說明，台電並無派員收走私人國旗。張老旺稱其中幾處電線桿上的國旗有遺失情形，已向龍岡派出所報案。