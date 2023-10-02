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台中國慶焰火首創四特色 盧市長：有史以來最好看　

▲台中國慶焰火啟動宣傳會上， 盧市長保證，是史上最好看的。（圖／記者柳榮俊攝，2023.10.2)
▲台中國慶焰火啟動宣傳會上， 盧市長保證，是史上最好看的。（圖／記者柳榮俊攝，2023.10.2)

記者柳榮俊/台中報導

今年國慶焰火將於10月10日晚間8時在台中市中央公園盛大登場。台中市長盧秀燕今日在宣傳會上強調，今年雙十焰火有四大特色，包括首度在市區、首度以無人機搭載煙火表演、首度選用爵士樂配樂，同時擴大推出「雙十國慶週」系列活動，「保證是有史以來最好看的！」國慶籌備會主委游錫堃也說，國慶連假到台中，好看、好吃又好玩。

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市長盧秀燕、游錫堃等人今日聯袂啟動國慶焰火活動，盧秀燕說，過去國慶焰火大多使用交響樂或農村曲等，這次使用爵士樂當曲目，結合台中品牌「台中爵士音樂節」，曲風可以輕快、也可以羅曼蒂克，將是視覺、聽覺雙重饗宴。此外，此次焰火活動連續兩天舉行，10月9日是「魅力台中之夜」、10月10日「璀璨國慶之夜」，透過一系列藝文與無人機表演，與民眾同慶國家重要節日，同時全力推動城市觀光，讓大家認識台中、進入台中、消費在台中。

立法院長兼慶籌會主任委員游錫堃表示，國慶焰火睽違9年再次移師台中，這次主題為「民主台灣堅韌永續」，台中人文薈萃、地靈人傑，有五星級市長、也有很多位歷史上倡議台灣民主的先賢出自台中，感謝台中市願意承辦，他代表慶籌會呼籲大家利用國慶連假到台中走走，有好看的國慶焰火，台中美食又好吃，台中景點又好玩。

觀旅局指出，國慶焰火將於10月10日晚間8時施放，36分鐘焰火秀結束後，緊接著還有滅火器樂團、高爾宣、安心亞、Matzka等知名藝人表演，歡迎民眾欣賞焰火後，留下來繼續觀賞表演。另外，台中市今年規劃16處推薦觀賞點，讓民眾不用到會場，可遠眺看到最璀璨的焰火秀，歡迎國人10月到台中旅遊，體驗最難忘的國慶假期。「112國慶焰火在台中」活動官網屆時將同步線上轉播，更多資訊可至官網查詢( https://1010.taichung.gov.tw )。

 

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