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吳宗憲過61歲生日認「辛龍有傳訊息」！笑談胡瓜熊霓：沒犯法OK啊

▲吳宗憲（右）、Sandy今日一同受訪，結果吳宗憲透露日前過61歲生日時，辛龍有傳訊息祝福，一聊到好友胡瓜與熊霓的緋聞，他竟笑回：「沒犯法OK啦！」（圖／記者陳明中攝影）
▲吳宗憲（右）、Sandy今日一同受訪，結果吳宗憲透露日前過61歲生日時，辛龍有傳訊息祝福，一聊到好友胡瓜與熊霓的緋聞，他竟笑回：「沒犯法OK啦！」（圖／記者陳明中攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

綜藝大哥胡瓜，日前遭爆與新生代啦啦隊女神熊霓傳出緋聞。對此，吳宗憲今（2）日受訪時開玩笑表示，「熊霓20歲而已！很好啊！這個不犯法OK的！」至於好友辛龍的狀況，吳宗憲承認日前過61歲生日時，對方有傳訊息祝賀，現在只希望他好好照顧自己。

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一口氣入圍第58屆金鐘獎節目類3項大獎的吳宗憲，今（2）日出席節目媒體探班記者會，臉上藏不住喜悅，不斷在現場分享他的副業成績，讓一旁拿著5、6支麥克風的女兒Sandy快要撐不住，父女倆鬥嘴的場面十分有趣。

▲小明星大跟班1002。（圖／記者陳明中攝影）
▲眼見爸爸吳宗憲（右）不斷宣傳自家產品，讓女兒Sandy手上的麥克風快要撐不住。（圖／記者陳明中攝影）
不過和胡瓜有多年交情的吳宗憲，聽到好友與年僅20歲的啦啦隊女神熊霓傳出緋聞，竟開玩笑表示，「我沒有幫她（熊霓）搬家喔！」在得知年紀後，吳宗憲笑著說，「很好啊！20歲OK啦！這個不犯法，都成年了！」隨後才說，自己不是當事人，所以不太了解實際情況。

談到好友辛龍的近況，吳宗憲坦言，在過61歲生日，對方還有發訊息過來祝賀，目前只希望辛龍能夠好好照顧自己、照顧小孩，「慢慢走出自己心中的迷障。」雖然不知道好友是否已經搬家，但吳宗憲直呼，「就讓他閒雲野鶴一下！淨空一下心裡。」隨後幽默表示，「如果你不仔細看，還以為他是出家人，哈哈！（頭髮）不可能再長出來嘛。」

▲小明星大跟班1002。（圖／記者陳明中攝影）
▲吳宗憲心情超好，不斷在現場大開玩笑。（圖／記者陳明中攝影）

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