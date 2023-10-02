小犬颱風會捲起「瘋狗浪」！東部小心6米巨浪 西部吹10級強陣風
小犬颱風（國際命名：KOINU）生成後發展快速！預估週三至週四（10月4日至10月5日）最靠近或登陸台灣時，強度將來到「中颱上限」，不過除了雨勢影響外，中央氣象署也別提醒，風力和浪高也是民眾需要特別注意的焦點，尤其明（3）日起，東半部、恆春半島可達6米，桃園至高雄、東半部也會9至10級強陣風。
記者張志浩/綜合報導
氣象署說明，由於小犬颱風步步進逼，明日起沿海及離島風力將逐步增強，尤其在週三、週四颱風影響最為明顯，各地沿海空曠地區將有9至11級以上強陣風，特別留意在臺灣海峽側，由於地形效應，內陸也有較強陣風的機會。
浪高部分，週二東半部及恆春半島，週三基隆北海岸、東半部及恆春半島，週四中南部、東半部、恆春半島沿海及澎湖、金門，週五、週六中南部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、金門易有長浪發生；此外，週三起留意東半側沿海易出現3米左右浪高，到週四後，各海面都有接近4米浪高，特別在颱風接近時有機會有5至6米左右浪高出現。
降雨影響部分，氣象署預報員黃恩鴻指出，明日受小犬颱風外圍環流影響，基隆北海岸、東北部及大台北轉為有短暫陣雨，東北部山區有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部也將轉為有局部短暫陣雨，其它地區為多雲到晴；週三至週四，基隆北海岸、東半部、大台北及恆春半島有局部大雨或豪雨，尤其東部、東南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率，北部、南部及中部有局部短暫陣雨，其它地區也有零星短暫陣雨。