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闖出一片天！新住民女性創業家黃騏蔓　推廣「低碳月子餐」

▲新住民開辦「津田蔬食餐廳」。（圖／紫莉集團提供）
▲新住民開辦「津田蔬食餐廳」。（圖／紫莉集團提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

響應減碳愛地球，桃園市新住民創業家黃騏蔓開設的「津田蔬食餐廳」在近期召開開幕記者會，紫莉集團宣布踏入綠色飲食界，揭幕其全新品牌「津田蔬食餐廳」。在記者會上，創辦人黃騏蔓宣佈進入綠色飲食產業，並開設了全新的「津田蔬食餐廳」。同時，紫莉集團也推出了一款名為「津田低碳蔬食月子餐」的創新產品，該產品象徵著紫莉集團戰略升級之外，更期許能為月子養生飲食領域帶來一場讓人期待的變革。

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紫莉集團的靈魂人物、創辦人黃騏蔓是位新住民，20多年前選擇落腳於台灣。她靠著獨到的眼光，成功將傳統月子養生模式注入新活力，如沉浸式孕期體驗和創新的月子養生餐等。黃騏蔓分享道：「在我的事業中，我不斷見證新生命的奇蹟，這使我更加明白我們對未來世代所承擔的責任。所以紫莉集團不僅僅想為顧客提供服務，更想為下一代打造一個更環保、更健康永續的未來。」

移民署桃園市服務站主任黃英貴出席活動表示，新住民黃騏蔓從首創全台「紫莉月子經紀公司，到成立全台唯一的「孕」體驗館「紫莉幸孕莊園」，現今因健康、環保意識抬頭，開設「津田蔬食餐廳」，讓大家看見新住民在台灣展現認真打拼的正能量。

黃英貴說，桃園市新住民截至7月底有6萬6千多人，居全國第二位。為關懷新住民在生活情形，移民署近期推出第10屆新住民及其子女築夢計畫，報名期間至今年11月20日止，新住民可依照創業與行銷、教育學習與藝文、多元媒體與數位科技、社會公益服務、環境保護與永續發展等5大主題組撰寫築夢計畫書，經評選後將提供每組最高新台幣8萬元之築夢獎金，預計選出50組獲獎者，期盼有更多新住民「追夢人」勇敢追夢。

▲黃英貴期盼有更多新住民「追夢人」勇敢追夢 。（圖／紫莉集團提供）
▲黃英貴期盼有更多新住民「追夢人」勇敢追夢 。（圖／紫莉集團提供）
黃英貴表示，移民署是新住民的娘家，也是新住民最堅強的後盾。黃騏蔓從月薪萬餘元月子餐業務員做起，到成為集團的董事長，事業版圖從月子產業擴展到餐飲業。同時，即將推出一款名為「津田低碳蔬食月子餐」的創新產品，其在月子餐養生飲食創業經營的過程，不斷的創新變革，令人肯定。

桃園市議員林政賢強調，新住民是桃園多元文化的重要組成部分，肯定黃騏蔓的創新精神，對環保和社會有著正面的影響。立法委選候選人桃園市議員牛煦庭表示，騏蔓的故事是新住民積極融入台灣社會的最佳範例，他很開心未來桃園有了吃蔬食的新場所。桃園市議員張碩芳議員肯定津田蔬食餐廳將注意力轉向環保和社會責任。桃園市市政顧問及新住民聯合服務中心執行長陳信守表示，騏蔓的成功故事可以激勵更多新住民勇敢追求夢想。

▲桃園市議員林政賢、牛煦庭、張碩芳齊喊：「紫莉，上市！」 （圖／紫莉集團提供）
▲桃園市議員林政賢、牛煦庭、張碩芳齊喊：「紫莉，上市！」 （圖／紫莉集團提供）
「津田蔬食餐廳」的主廚侑霖，過去曾任職於響賓集團，如今轉戰津田蔬食餐廳。侑霖希望於將台灣的傳統料理轉化為優質的蔬食美食，賦予蔬食新意。通過這些美味的料理，帶領大眾一同走上愛護地球、低碳生活的道路，也讓更多人實踐環保和愛地球。去過在新冠疫情的肆虐期間，餐廳成為也展現愛心，向新竹的街友捐贈蔬食便當。

面對跨足綠金新趨勢產業，紫莉集團創辦人黃騏蔓希望提供優質蔬食選擇給到消費者，同時也有望推動整個月子餐養生和環保領域取得重大突破。「津田蔬食餐廳」的主廚侑霖表示過去曾任職於響賓集團，轉戰津田蔬食餐廳，就是希望將台灣的傳統料理轉化為優質的蔬食美食，賦予蔬食新煮意，通過這些美味的料理，帶領大眾一同走上愛護地球、低碳生活的道路，也讓更多人實踐環保和愛地球。

此外，餐廳計劃推出可重複使用的鐵盒外繪餐盒，以鼓勵具有ESG概念的企業和組織更加積極地實施減碳和減塑行動。於記者會當日，黃騏蔓特別表達對多家機關與團體的感謝，其中包括移民署、桃園市政府、新住民聯合服務中心、中華民國創新創業總會、合作金庫南桃園分行及飛雁女性計劃等。她表示，是他們的支持與鼓勵，讓她與紫莉集團在台灣土地上茁壯成長。

今日出席的貴賓包括：桃園市議員林政賢、立法委選候選人、桃園市議員牛煦庭、桃園市議員張碩芳、桃園市新住民聯合服務中心執行長陳信守、台灣電子商務協會執行長林泓宇、合作金庫南桃園分行藍偉銘副理、新創全國總會北區區會長關傑、南區前區會長歐哲山、桃園市創新創業協會第18屆常務監事許文馨所帶領的理監事團隊等人士出席開幕活動。

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