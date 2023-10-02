中國十一長假擠爆！觀光客爬長城3分鐘走2步 餐廳線上要等6百桌
中國今年的中秋節碰上中共建政長假，共有長達8天的「十一長假」黃金週也吸引大批民眾外出，中國各地熱門旅遊景點更是再創人山人海盛況，其中北京長城人滿為患，讓在現場的遊客也忍不住吐槽「三分鐘只能走兩步」，同時各地旅遊景點的餐飲住宿也被搶購，有中國的知名網紅火鍋店甚至在線上排隊人數高達6百多桌。
國際中心楊智傑／綜合報導
2023年的中國「十一長假」共有8天，中國交通運輸部預期連假首日高速公路車流量將突破歷史紀錄，達到6600萬輛次，中國文化和旅遊部則稱，今年連假國內出遊人數預計將高達8.96億人次，比起去年增加了86%，而國旅帶來的收入更預期來到人民幣7825億元，比起去年增長了138%。
根據《證券時報網》、《半島都市報》報導，不少中國各地的熱門景點這幾天的門票早就售罄，在北京，故宮博物院的購票平台上從10月1日至5日的所有時段都已經被預約滿，還有網友感嘆這幾天在爬長城「一點都不累」，因為遊客多到難以前進，「只能三分鐘走兩步」，上海外灘、南京夫子廟、杭州靈隱寺等地更全是遊客，觀光人潮擠到水洩不通。
觀光旅遊熱潮同樣帶動當地餐飲，報導稱在成都，許多餐廳飯館不到傍晚6點，門口就開始排起了長長人龍，網紅火鍋店、烤魚店等餐廳，線上排隊人數都有5百桌等待，甚至在尖峰時段高達645桌。