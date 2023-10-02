小犬颱風23:30發海上警報！陸警明下午跟上 週三有機會放颱風假
小犬颱風（國際命名：KOINU）今（2）日早上已經長出颱風眼，暴風半徑和強度都還有提升空間，路徑則持續朝台灣逼近，中央氣象署預報員黃恩鴻指出，若小犬颱風未來幾小時路徑無太大變化，預估在今日深夜11時30分發布海上警報，陸上警報則預估在明（3）日下午至傍晚發布，主要降雨熱區東半部週三（10月4日）風雨較有達到颱風假標準的機會。
記者張志浩/綜合報導
黃恩鴻提及，由於小犬颱風持續逼近台灣，今日下午已來到鵝鑾鼻東南東方680公里海面，明日將對台灣周遭海域構成威脅，因此今晚11時30分氣象署將發布海上颱風警報，首波警戒範圍預估是台灣東半部海域至巴士海峽都有可能。
此外，陸上警報部分，黃恩鴻說，小犬颱風路徑有機會在週四上午（10月5日）登陸台東，暴風圈則可能在週四清晨觸陸，因此預估明日下午至傍晚就會發布，警戒範圍則還要再觀察，但無論是東半部、中南部都有一些機會。
至於風雨影響部分，黃恩鴻說明，明日受小犬颱風外圍環流影響，基隆北海岸、東北部及大台北轉為有短暫陣雨，東北部山區有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部也將轉為有局部短暫陣雨，其它地區為多雲到晴；週三至週四，基隆北海岸、東半部、大台北及恆春半島有局部大雨或豪雨，尤其東部、東南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率，北部、南部及中部有局部短暫陣雨，其它地區也有零星短暫陣雨。