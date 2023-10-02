嘉義縣府杜絕流感肆虐 「左流右肺」疫苗正式開打

我是廣告 請繼續往下閱讀
嘉義縣衛生局表示，肺炎鏈球菌疫苗2日起開始施打，以三階段分梯進行，第一階段為曾接種13價或15價肺炎鏈球菌疫苗且間隔1年者，可接種1劑23價肺炎鏈球菌疫苗；第二階段11月27日起開放，讓從未接種過肺炎鏈球菌疫苗的鄉親接種1劑PCV13價肺炎鏈球菌疫苗，間隔1年後可再接種1劑23價疫苗；第三階段12月25日開始，針對曾經接種PPV23價肺炎鏈球菌疫苗且間隔至少1年者，可接種1劑13價肺炎鏈球菌疫苗，可使保護範圍更廣。
第一階段對象包含65歲以上長者/安養長期機構住民及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、國小至高中(職)/五專一至三年級學生、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員(保母)、醫事及衛生防疫相關人員及禽畜業及動物防疫相關人；第二階段於11月1日起開放50至64歲無高風險慢性病成人接種。
翁章梁說，最近是流行性感冒的高峰期，鄉親們不能輕忽流感的威脅，有些人以為是小感冒就不去看病，但這有可能讓症狀加劇，引發其他併發症，呼籲鄉親及早施打疫苗，讓身體產生抵抗力，尤其是65歲以上的長輩更要施打，現在施打疫苗即贈10支新冠肺炎家用快篩，請鄉親呼朋引伴一起打疫苗。
衛生局長趙紋華說，縣府今年購入13萬2000劑公費四價流感疫苗，在18鄉鎮市巡迴施打，共設置414處村里接種站。公費流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗可同時接種或間隔任何時間接種，建議右手施打肺炎鏈球菌疫苗，左手接種流感疫苗，獲得雙重保護，請民眾攜帶健保卡前往各衛生所及80家合約醫療院所同步提供接種服務。