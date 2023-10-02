Mister Donut萬聖節搞鬼！6款萌怪甜甜圈 「買一送一」優惠曝光
萬聖節搞怪甜甜圈再度出籠！Mister Donut明（3）日起推出萬聖節期間限定6款萌怪甜甜圈，藍莓優格幽靈、焦糖獨眼波堤及南瓜巧貝等小怪物，一起歡樂搗蛋！歡慶雙十國慶連假，10月6日起祭出「任選10個甜甜圈299元」雙十優惠，還有指定飲品可可伯爵鮮奶茶「買一送一」好康可搭配。
記者蕭涵云/綜合報導
Mister Donut萬聖節甜甜圈搞怪回歸，美味可口的甜甜圈化身最萌小怪物，酸甜「藍莓優格幽靈」在蓬鬆巧貝裡擠滿帶有藍莓果粒的鮮奶油內餡；大家最喜歡的佛珠甜甜圈則變身「焦糖獨眼波堤」搭配鹽可可沾醬與雙色糖果米點綴，還有「南瓜脆脆波堤」可以選擇。
而萬聖節最經典的南瓜形象，Mister Donut則將其化作呆萌的「南瓜巧貝」，搭配天使鮮奶油內餡；另外還有「可可獨眼蛋糕圈」、「草莓獨眼蛋糕圈」，6款搞怪甜甜圈一起萌翻萬聖節。
Mister Donut更為秋冬打造2款濃郁可可系列飲品，以瑞穗鮮乳搭配香甜可可粉打造醇厚「濃可可牛奶」，以及有著佛手柑香氣的特製伯爵紅茶搭配濃醇瑞穗鮮乳、再加入香濃可可粉的「可可伯爵鮮奶茶」。
提早預告歡慶雙十國慶連假優惠，10月6日至10月10日，Mister Donut祭出「任選10個甜甜圈299元」雙十優惠；期間加碼持悠遊付/卡付款，再加贈1顆蜜糖波堤；明起10月3日至10月22日，指定飲品可可伯爵鮮奶茶可享「買一送一」優惠，而且自帶飲料杯還能再享環保優惠5元折扣喔。
另外，85度C也推出3款特殊蛋糕和2款造型麵包應景萬聖節，可愛的小黑炭、魔鬼精靈切片小蛋糕，還有6吋的「萬聖金沙」整模蛋糕；麵包則有菠蘿小鬼和骷顱頭傑克，10月5日至10月31日搞怪開賣，全台限量6萬4千顆。