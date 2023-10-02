2023台灣設計展10/6登場！鶯歌主展區搶先開箱 探索新北多元樣貌
2023台灣設計展「新北○起來」10月6日至10月22日新北登場，五大展區包括鶯歌「主展區」、新北環狀線「衛星展區」、蒐羅山海城129條特色路線的「品味漫遊-新北哩賀」、跨區域「設計響應」、11類型城市改造點「城市再造」，在展覽登場前搶先開箱新北市美術館、鶯歌國民運動中心部分展區，包括A1、A2、A6、A7、A14展區，亮點有大型立體裝置藝術、互動體驗，帶民眾一探新北之美！
記者鍾怡婷/綜合報導
新北市美術館A1展區「自然○」：《新北山河陣》從代表新北的各式地質和地理角度，了解群山並不是新北的阻隔，而是城市的能量。並且從淡水河三大支流，新店溪、基隆河、大漢溪看新北故事起源、城市發展。
新北市美術館A2展區「共生○」：以環形架構呈現新北市，《異他方》找來16位帶路人，講述從各地移民到新北的故事，共分成清領時期漢人移民、日治時期產業移民、戰後移民、島內城鄉移民、新住民遷徙、現代國際移民&輕移民。
新北市美術館A6展區「突破○」：《魄力》開啟觀者的想像力，從不同時代的公告、文宣，了解新北不同地區的精神樣貌，窺探各種價值觀、創作力；並且找來7個領域的創作者，展現他們與新北市不同的關聯，可能是工作在新北，或是從小居住到大，而他們每個人實踐魄力的方式也大不相同。
新北市美術館A7展區「新潮○」：解讀青年視野中看到的新北，每個年代都有不同的詞語狀態可以表達，觀察很多不同的地方，藉由多角度面向，呈現屬於「生活在新北」的年輕視角，及「理想在現地」的自我展演。
鶯歌國民運動中心A14展區「未來○」：新北市為全台灣人口最多的大城，可說是台灣整體發展的縮影，以大家要一起好，城市才能更好為理念，結合現地的環型空間結構，看居民如何《共好》在一起；正中間的劇場，播放從新北市四個方向拍攝的空拍機畫面，介紹多元城市美景。