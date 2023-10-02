為銀髮族創造就業契機！勞動部高屏澎東分署輔導企業研訂聘僱契約

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劉岳屏說，根據主計總處2021年的統計，台灣65歲以上勞參率僅9.2%，與日本(25.6%)、美國(18.9%)、南韓(36.3%)相較低許多，我國銀髮勞參率仍有進步的空間，然而許多企業在進用高齡者時面臨著一些疑慮，例如聘用高齡定期契約該怎麼訂定才不會違法、在合約期內和解約時的相關規定、工時及工作內容如何調整等。
高屏澎東分署銀髮中心為了解決這些疑慮，乃舉辦高齡聘僱契約工作坊，邀請勞動法令專家進行講解和指導，包括勞動法律顧問、人力資源專家等，以幫助企業瞭解有關法律法規和相關政策，並提供如何適應和管理高齡員工的實用建議，讓與會企業參與討論，分享彼此的經驗和疑慮。
與會企業在專家的引導下，擬定適合企業自身高齡聘僱契約的第一步，依照企業不同雇用需求等差異，導入不同領域專家進場諮詢的資源，輔導企業制定個別化高齡聘僱契約，確保僱用高齡者的過程更加順利，期待通過制定更具彈性、勞雇雙方合意的聘僱契約，讓高齡人才更容易融入企業，同時也鼓勵企業提供更好的友善職場措施和保障企業在僱用高齡勞工時的權益。
劉岳屏指出，簽訂適當合法的聘僱契約，能讓業主和高齡勞工在合作過程中更加透明、公平和和諧，未來該中心將繼續提供高齡聘僱契約相關服務，推動中高齡及高齡者就業的持續發展。