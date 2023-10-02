語言隔閡釀恐慌！越南新住民來台5年 續航中心助轉職
來自越南的新住民小桃（化名）擁有5年的專業照顧服務經驗，但因現職公司的案源不穩定，導致每月收入難以平衡支出。為了增加收入，小桃曾向公司反映過需要接更多的案子，也詢問是否能通融她額外兼職，但因理念不同加上語言的隔閡，導致她與雇主的溝通產生障礙，雙方的誤會漸深使小桃感到十分恐慌，身負經濟重擔卻苦無對策。小桃想起曾經參加新北市「婦女及中高齡者職場續航中心」課程，瞭解續航中心有針對在職婦女提供職涯服務，便鼓起勇氣前往板橋站尋求協助。
國際中心賴正琳／綜合報導
「她當時一把鼻涕、一把眼淚地緊握著我的手，求我一定要幫助她。」回想起小桃剛抵達續航中心時，眼神充滿無助與恐慌。輔導員先給予情緒上的支持與安撫，隨即替她安排了深度職涯諮詢。晤談過程中，諮詢老師發現，身為新住民的小桃，嘗試為自己向公司爭取更多的工作機會，希望能賺取更高的收入，但礙於中文非母語，與雇主溝通的過程中常常無法精準地表達，而對方的回應也讓她一知半解，因此雙方一直無法達成共識。對於小桃所面臨的困境，諮詢老師建議小桃與雇主溝通時，可以請身邊信任的台灣友人陪同並協助翻譯，減少語言不通產生的誤解，至於經濟需求方面，諮詢老師也根據小桃的身分背景等資訊，提供可運用的急難救助資源。
依照諮詢老師的建議，小桃再次試著與雇主溝通，續航中心輔導員亦從中協調，減緩小桃因語言差異而產生詞不達意的窘境。這時才發現，原來雇主也正苦惱公司無法提供小桃期望的條件，卻又捨不得因此失去一位優秀的員工。小桃最後釐清了與雇主的誤會，也確認了難以符合彼此的需求，毅然決定轉換職場，續航中心輔導員也一路相伴，協助她順利完成轉職手續，成功就職新公司。
「謝謝、真的很謝謝一直這麼幫忙我、還好有你們！」對於續航中心輔導員不厭其煩地安撫情緒，也給予實質的建議與協助，讓她終於能與前雇主解開誤會，並轉換到符合需求的新職場，消除了幾周以來心中的恐慌不安。現在除了穩定的案源及收入，還有政府單位的緊急生活扶助，不僅讓她能持續深耕於熱愛的居服產業，還有效緩解經濟的困境。對於職涯很有想法的小桃，也在輔導員鼓勵下持續上課進修，期望能在更加精進自己工作上的技能，用心服務好每位個案。
新北市政府勞工局長陳瑞嘉表示，續航中心結合銀髮人才服務據點，提供居住或工作於新北市的婦女及在職的中高齡者，享受「從求職到在職的全職涯服務」，協助解決工作與生活上的困境，讓職涯發展更順利。原僅設於板橋區的單一據點，9月底更是在三重區增設服務據點。續航中心還創新推出「職涯福利包」，提供職涯亮點卡、職涯鼓勵貼、職場續航手冊等多種好康，歡迎電洽續航中心(板橋區2251-1799、三重區8973-2677)索取，就有機會獲得免費的專業深度職涯諮詢服務。