台中雙十國慶週登場 10月號《漾台中》帶您精彩玩

《睽違9年的國慶焰火今年重返台中，今日出刋的10月號「漾台中」，特別在封面故事「112國慶焰火在台中，連假這樣玩最精彩！」詳細報導，除了國慶焰火外，10月7日起「搖滾台中」登場、10月13日起則有「台中爵士音樂節」，10月的台中活動一波接一波，邀您一同來體驗台中的無限魅力。
記者柳榮俊/台中報導
新聞局表示，迎接國慶連假，首先登場的「搖滾台中」，10月7日起連續2天在文心森林公園熱力開唱；緊接者10月9日、10日「112國慶焰火在台中」，活動場地首度移師水湳中央公園，璀璨焰火多連發與精彩萬分的無人機展演，點亮台中夜空；而每年的音樂盛事「台中爵士音樂節」，也自10月13日起一連10天，在市民廣場熱鬧登場。
搭配一連串活動，這期「封面故事」介紹幾處順遊景點，喜歡年輕活潑氛圍的朋友，推薦富興工廠1962、審計新村、草悟勤美商圈，入夜後再至逢甲夜市、東海夜市，體驗鬧騰的都區生活；想享受時尚購物，不能錯過三井LaLaport、大魯閣新時代、麗寶渡假園區等商場；想放慢腳步、放鬆心情，前往海線造訪梧棲文化出張所、清水眷村文化園區、大安濱海樂園等，是不錯的選擇。
另外，邁入第9屆的台中國際動畫影展將在10月13日於大魯閣新時代威秀影城開幕，今年展期拉長至9天，觀摩長片經典重現1998年台灣本土動畫長片《魔法阿媽》(4K數位修復版)，相信將勾起許多大小朋友的回憶；月底第5屆台中購物節也即將開跑，累積消費、登錄發票，就有機會抽中多項好禮。